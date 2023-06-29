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Hollanda, Türk başantrenörlüğünü Ferhat Akbaş'ın yaptığı Hırvatistan'ı set vermeden geçti.İSTANBUL (İGFA) - 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi 3. hafta maçında Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Hırvatistan, Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu.

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