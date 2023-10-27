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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümünde ‘Haydi, Kayseri! Bayrak bizden, asması sizden’ sloganı ile vatandaşlara on binlerce Türk Bayrağı dağıtılacağını duyurdu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl dönümünün tüm yurtta olduğu gibi Kayseri’de de büyük bir coşkuyla kutlanacağını belirtti.

KAYSERİ, CUMHURİYET’İN 100’ÜNCÜ YAŞINI COŞKUYLA KUTLAYACAK

Kayseri’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “En büyük eserim” dediği Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü coşkuyla ve büyük bir heyecanla kutlayacağını vurgulayan Büyükkılıç, “Cumhuriyet’imizi ilelebet yaşatacağız. Bu cennet vatanımızda Cumhuriyeti’mizin kuruluşunun 100’üncü yılında tüm evlerin balkon ve pencerelerinin ay yıldızla donatılması için vatandaşlarımıza Türk Bayrağı dağıtıyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, “Şanlı bayrağımızın Kayseri’mizin cadde ve sokaklarının yanı sıra evlerimizin balkonlarında ve pencerelerinde dalgalanması için ‘Haydi, Kayseri! Bayrak bizden, asması sizden’ sloganı ile vatandaşlara bayrak dağıtacağız. Ekiplerimiz, 27, 28 ve 29 Ekim günlerinde Cumhuriyet Meydanı Saat Kulesi altındaki Büyükşehir Belediyesi İletişim Merkezi’nde vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtacak” diye konuştu.

NİCE 100 YILLARA

Birlik, beraberlik mesajı veren Büyükkılıç, açıklamasında, “El ele, gönül gönüle, şehrimize, ay yıldızlı Türk Bayrağı’mıza, vatanımıza, milletimize, devletimize layık olma yolunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu vesileyle, Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlık uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Nice 100 yıllara. Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.