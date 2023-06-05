Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) koordinesinde başlatılan “İtfaiye Personeli Mesleki Eğitimi” 5 şehirde eşzamanlı olarak gerçekleştiriliyor.ANKARA (İGFA) - Türkiye’nin bin 391 belediyesinin çatı kuruluşu olan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından önemli bir eğitim programı daha hayata geçti.

“Belediye Akademisi” bünyesinde 2010 yılından bu yana düzenlenen ve bu yıl kapsamı genişletilen “İtfaiye Personeli Mesleki Eğitimi” programı; Kocaeli, Ordu, Balıkesir, Konya ve Bursa’da eşzamanlı olarak başlatıldı. 5 ilden büyükşehir belediyelerin iş birliğiyle düzenlenen eğitim programı kapsamında itfaiyeciler, 4 haftalık zorlu bir eğitimin ardından “kahramanlık kampını” tamamlamaya çalışacak.

CAN KURTARMAYA HAZIRLANIYORLAR

İtfaiye araçlarının kullanımı, ekipman türleri, acil müdahale yöntemleri gibi birçok mesleki bilgi ve beceri kazandırılan eğitim programı 4 hafta boyunca devam edecek. Kamp süresince itfaiyeciler, teorik eğitimin yanı sıra parkurlarda afetlerin zorlu şartlarına da hazırlanacak.

Dünyanın sayılı ülkelerinde bulunan parkurlarda eğitilen itfaiyeciler, 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ilde büyük bir yıkım meydana getiren Kahramanmaraş merkezli depremlerde de görev almış ve çok sayıda can kurtarmıştı.

2010 yılından bu yana periyodik olarak verilen eğitim programlarında şimdiye kadar çeşitli şehirlerden katılan 2 bin personel teorik ve uygulamalı eğitim aldı. Ayrıca, 10 farklı ülkeden 156 itfaiye personeline de “İtfaiye Personeli Mesleki Eğitimi” verildi.