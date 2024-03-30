Türk Böbrek Vakfı’nın 2011 yılından bu yana saha çalışmalarını gerçekleştirdiği “Böbrek Sağlığı İçin Beslenme ve Hayat Tarzı Önerileri” başlıklı eğitim projesi, Burdur ve Isparta’da gerçekleştirildi. Öğrencilerin yanı sıra eğiticinin eğitimi oturumu ile anaokulu ve ilköğretim okulları öğretmenlerine de seminerler verildi.BURDUR (İGFA) - Burdur’da ilk olarak Türk Böbrek Vakfı Projeler Koordinatörü Ayşe Onat ve Türk Böbrek Vakfı Renal Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın’ın Burdur İl Mili Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci’nin makamında ziyaretini takiben imzalanan protokol ile ilde eğitim çalışmaları başladı. Özdemirci, projenin önemine değinerek, Türk Böbrek Vakfı’nın Burdur’daki çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Burdur’daki proje çalışmalarında bir gün içinde ilk ve ortaöğretim olmak üzere toplam beş okulda 517 öğrencinin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mahir İz Salonu’nda 36 öğretmene yönelik bir de “eğiticinin eğitimi” semineri gerçekleştirildi.

Burdur’u ardından Isparta’ya geçen Türk Böbrek Vakfı eğitmenleri, bu ildeki eğitim projesini gerçekleştirdiler.

Isparta’daki eğitim camiası tarafından büyük ilgi gören eğitim çalışmalarında Türk Böbrek Vakfı eğitmenleri tarafından ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere iki günde toplam 10 okulda 1149 öğrenci ile bir araya gelindi. İki günlük eğitim programında Isparta Öğretmenevi salonunda düzenlenen üç ayrı oturumda da anaokulu, ilk ve ortaöğretim ile lise düzeyinde görev yapmakta olan 193 öğretmen ile eğiticinin eğitimi çalışması gerçekleştirildi.