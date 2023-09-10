Türk Büro-Sen Manisa 2 Nolu şube 1. Olağan Genel Kurulu MASKİ Hizmet Binası Konferans salonunda gerçekleşti.MANİSA (İGFA) - Olağan Genel Kuruluna Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney, Türk Büro-Sen Genel Başkan Yardımcısı Nebi Yay, MHP Manisa il Başkan Vekili Ali Dağlıoğlu, Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, Türk Eğitim-Sen Manisa Şube Başkanı Koray Özgürler, MHP 3. Milletvekili adayı Şehnaz Güvendik Arık, İzmir, Balıkesir Kamu-Sen temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, daire başkanları ve çok sayıda Türk Büro-Sen üyesi katıldı.

Göreve geldikleri günden bugüne var gücüyle çalıştıklarını ifade eden Türk Büro-Sen Manisa Şube Başkanı Ahmet Ağır, üye sayılarının katlanarak arttığına dikkati çekerek, "Adliye çalışanlarımız için adliye şubemizi açıyoruz. Adliye şubemizde 600’den fazla üye olduğundan dolayı çalışanlarımızın sorunlarını daha hızlı çözmek için adliye şubemizi bugün kurduk” dedi.

Her daim milletin ve devletin yanında olmaya devam edeceklerini aktaran Türk Büro-Sen Manisa Şube Başkanı Ahmet Ağır, Türk Büro-Sen Manisa olarak yıllardır hedefleri olan Manisa’daki 2. Şubemizi açıyor olmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney ise, günümüzde memur maaşlarının düşüklüğüne dem vurdu.

Türk Büro-Sen Manisa 2 Nolu şube 1. Olağan Genel Kurulu tek liste ile gidildi ve Abdulsamet Atmaca başkan seçildi.