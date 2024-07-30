Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin kardeş kenti Çekya’nın Prag 6’da açılışı yapılan Çek-Türk İş Birliği Parkı’nın benzeri Fener Mahallesi’nde kurulacak. 1939-1940 sokakları kesişiminde yer alan park Kaleiçi Old Town Festivali’nde açılacak.ANTALYA (İGFA) - Çekya’nın başkenti Prag’da Türkiye Cumhuriyet’inin kuruluşunun ve iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 100’üncü yılı dolayısıyla ‘Çek-Türk İş Birliği Parkı’ haziranda açıldı. Parka, Prag 6 Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi dostluğunun bir simgesi olarak Anadolu’dan getirilen meşe palamudu ekildi.

Açılışın ardından Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kardeş kent Prag 6’da açılan Çek-Türk İş Birliği Parkı’nın bir benzerinin ‘karşılıklılık’ esasınca Muratpaşa’da da açılacağını söyledi. Belediye meclisi, Türk-Çek İş Birliği Parkı için yer arayışını tamamladı. CHP ve Ak Partili üyelerden oluşan İsim Verme Komisyonu, Fener Mahallesi’nde 1939-1940 sokakları kesişiminde yer alan park alanına Türk-Çek İş Birliği Parkı verilmesine karar verdi. Komisyon kararı, 2 Ağustos Perşembe saat 14.30’da toplanacak belediye meclisince oylanacak. Türk-Çek İş Birliği Parkı için seçilen alan 2 bin 300 metrekare genişliğe sahip. Park ekim ayında düzenlenecek Kaleiçi Old Town Festivali’nde açılacak.