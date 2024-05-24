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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri Atila Öztürk ile üye ülkelerin mahkeme ve yargı konseyi başkanları toplantıda yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Yargı Kurulları Toplantısı‘na katıldı İSTANBUL (İGFA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı Yargı Kurulları Toplantısı'na katıldı.

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