Türk doğal taş sektörü, ihracatta en büyük ikinci pazarı olan Çin Halk Cumhuriyeti’nde 16-19 Mart 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan XIAMEN INTERNATIONAL STONE FAIR-2025 Fuarı’na 49 firmayla katılıyorİZMİR (İGFA) - Ege Maden İhracatçıları Birliği, XIAMEN INTERNATIONAL STONE FAIR-2025 Fuarı’na 13. kez Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştirecek. Fuarın kalbi konumundaki, en çok ziyaretçi alan A6 Holündeki Türkiye standında 19 Türk doğal taş ihracatçısı firma 150 çeşit ve 650 renkteki Türk doğal taşlarını dünyanın beğenisine sunacak.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, 2024 yılında Türk doğal taş sektörünün 1 milyar 939 milyon dolarlık ihracat yaptığını, Çin’in 389 milyon dolarla en çok ihracat yaptıkları ikinci ülke olduğunu paylaştı.

Türk doğal taş sektörünün ihracat yaptığı ülkeler listesinde birinciliğin son yıllarda Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasında gidip geldiğini dile getiren Alimoğlu, “Çin’de son yıllarda emlak sektöründeki yavaşlama ihracat rakamlarımızda gerilemeye yol açsa da Çin halen ihracatımızda güçlü konumunu koruyor. Başta Çinli ithalatçılar olmak üzere dünyanın dört bir tarafından gelen doğal taş alıcılarını bu yıl Xiamen Fuarı’nın en cazip noktalarından biri olan A6 Holünde ağırlayacağız” diye konuştu.

Bu yıl Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’na İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan ve İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu’nun da katılacağını ifade eden Alimoğlu, Çinli ithalatçıların İzmir Marble Fuarı’nda yoğun katılımı için İBB bürokratlarının görüşmeler yapacaklarını sözlerine ekledi.

EGEBİM, XİAMEN’DE YERİNİ ALACAK

Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından geliştirilen ve doğal taşların dijital ortamda yönetilmesini sağlayan EGEBİM isimli platform Xiamen Fuarı’nda info stantla yerini alacak.

Türkiye’nin doğal taş ve mermer sektöründeki zenginliklerini dünya çapında mimarlara, tasarımcılara ve projecilere tanıtmayı hedefleyen EGEBİM, tasarımcılar, mimarlar ve sektördeki diğer profesyonellerin projelerinde kullanacakları taşları kolayca keşfetmelerine aracılık ediyor. EGEBIM, doğal taşların özelliklerini dijital ortamda detaylı şekilde tanıtarak, sektörün dijitalleşmesine katkı sunmayı amaçlıyor.