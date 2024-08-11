Türk Dünyasının birlik ve beraberliğini temsil eden en büyük organizasyonlardan olan , “Hun-Türk Kurultayı” Macaristan Bugaç Yaylasında düzenlendi.

PAZARYERİ GÜNDEM

BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve Macar Turan Vakfı Başkanı Andras Zsolt Biro arasında Bilecik için büyük önem taşıyan “Söğüt Ertuğrul Gaziyi Anma ve Yörük Şenlikleri” ve “Hun-Türk Kurultayı” için ortak kültür organizasyon iş birliği sözleşmesi imzalandı.

Macar Turan Vakfı tarafından Bugaç yaylasında düzenlenen, Macaristan’ın ve aynı zamanda Avrupa ile Türk Dünyasının en büyük gelenek yaşatıcı etkinliği olan "Hun-Türk Kurultay" ile Bilecik Söğüt ilçesinde düzenlenen; Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'yi anmak; Kayı Boyu Yörük aşiretlerince atalarına duydukları saygı ve sevgiyi sunmak; genç nesillere yurt ve tarih sevgisi kazandırmak; birlik ve beraberliklerini pekiştirmek ve tarihi yad etmek adına 700 yılı aşkın süreyle her yıl Eylül ayında düzenlenen Ertuğrul Gazi’yi Anma Söğüt Yörük Şenliklerini Ortak Kültür Organizasyon ilan ederek Kültürel Bağları pekiştirmek ve yaşatmak adına "Ortak Kültürel Organizasyon" temsili işbirliğini Macar Turan Vakfı Başkanı Andras Zsolt Biro ile karşılıklı imzalandı.