Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyum, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi - Özbekistan Taşkent Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Enstitüsü ev sahipliğinde yapıldı.Nurhan İÇMEZ - Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - IV. Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu ve Türk Dünyası 9. Ödüllü Belgesel Film Gösterimi Özbekistan’ın Taşkent şehrinde gerçekleştirildi.

IV. Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi koordinatörlüğünde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü,Türk Dünyası Belediyeler Birliği, TİKA, YTB, üniversiteler, meslek örgütleri ve medya kuruluşları destekleri ile gerçekleştirildi.

Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyum; Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi - Özbekistan Taşkent Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Enstitüsü ev sahipliğinde yapıldı. Sempozyuma 8 farklı ülkeden toplam 213 bildiri gönderildi. Çift hakem değerlendirmelerinin ardından 62 çalışma sözlü ve online olarak sunuldu.

MENDERES DEMİR’E FAHRİ PROFESÖRLÜK ÜNVANI TEVCİH EDİLDİ

Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi Senatosu Türk dünyasının birliğine, kültürüne, sanatına ve sinemasına yaptığı hizmetlerinden dolayı Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir’e Fahri Profesörlük Unvanı tevcih etti. Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi Senatosu Fahri Profesörlük kararı Üniversite Rektörü Prof. Dr. Şerzothan Kudrathoca tarafından düzenlenen törenle Menderes Demir’e verildi.

TDGF Genel Başkanı Menderes Demir Fahri Profesörlük Unvanı tevcih töreninde yaptığı konuşmasında, “Bu unvan benim için en büyük onurdur. Beni bu onura layık gören Üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. Serzathan Kudret hocamıza ve Üniversite senatosuna çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi Senatosu tarafından şahsıma tevcih edilen bu unvan Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu, Türk Dünyası Belgesel Film Festivali düzenleme kurulu, ben ve ailem için büyük bir övünç kaynağıdır. Türk dünyasına olan çalışma isteğimiz azim ve yükümüz kat ve kat artmıştır. Türk dünyası için harcadığımız, harcayacağımız emeklerin helali hoş olsun. Gücümün son demine kadar Türk dünyasının kültürel ve sanatsal birliği için çalışacağım. Milletimiz var olsun” diyerek duygularını dile getirdi.

Türk dünyası 9. Film Festivalinin ödüllü filmlerinden “İstiklal İçin İstikbalinden Vazgeçenler j. Albay Mümin” ve “Kaya” filmleri gösterildi.

Gösterim açılışında konuşma yapan Özbekistan Sinema Agentliği Müdürü Şuhrat, “Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Türk dünyasına hizmet eden çok kıymetli bir festivaldir. Festival Direktörü Menderes Demir ve ekibini kutluyorum. Şahsıma verilen bu ödülü büyük bir gurur duyarak alıyorum.” diyerek Türk Dünyası Yaşam Boyu Onur Ödülünü tarafına sunan festival düzenleme kuruluna teşekkür etti.

Açılışta konuşan Özbekistan Sinemacılar Birliği Başkanı Matyakup Matçanov, “Bu yıl Jüri üyesi olarak festivalin bir parçasında oldum. Festivalin Ankara’da düzenlenen Gala ve Ödül Töreni programına da katıldım. Çok özgün ve özel bir festival” diyerek emek verenlere teşekkür etti.

Programın son konuşmasını T.C Özbekistan Büyükelçisi Olgan Beker, ”Türkiye Cumhuriyeti olarak Özbekistan’la stratejik bir ilişkimiz var. İki ülke devlet başkanları Sayın Şevkat Mirizoyev ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın özel ilişkileri çok kıymetlidir. Özbekistan ve Türkiye işbirliği her alanda artarak devam ediyor. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu Özbekistan ve Türk dünyasının kültürü için çok önemlidir. Bu tür projeler artarak devam etmelidir. Bu etkinliğe öncülük eden ve destek veren kurumlarınızı ve ekibi kutluyorum” dedi.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir, 2024 yılı faaliyet programımızda yer alan Özbekistan programlarının başarıyla tamamladıklarını ifade ederek, sempozyuma ve film festivaline gösterilen yoğun ilgiye, desteğe ve tüm paydaşlarına ayrı ayrı şükranlarını sundu. Demir, 2025 yılında Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve yarışmasının 10. yılını, Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu’nun ise 5.’sini aynı özveri ile farklı bir Türk Cumhuriyetinde gerçekleştirileceğini de duyurdu.