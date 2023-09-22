Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen ve 3 gün sürecek KOİDER Bazaar etkinliği “Bin Kadın Gücü” mottosuyla başladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen KOİDER Bazaar etkinliği, “Bin Kadın Gücü” mottosuyla başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Girişimci İş Kadınları Federasyonu’nun (GİFED) desteğiyle yapılan organizasyon kapsamında Türk dünyasının girişimci kadınları, Kocaeli’de bir araya geldi. Etkinliğe Türk Dünyasından ve Türkiye’den geniş bir katılım sağlandı.

Kadın girişimciler olarak Türk Dünyasını bir araya getiren programın açılış konuşmasını yapan KOİDER Başkanı ve GİFED Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Nihan Çakıcı, KOİDER’in kurulduğu andan itibaren hayallerinin hep çok yüksek olduğunu söyledi. Bir ilkin gerçekleştirildiğine dikkat çeken Çakıcı, Türk Dünyasının kadınları olarak birlikte olmaktan onur duyduğunu ifade etti. Çakıcı, Türk Cumhuriyeti kadınları olarak çok güzel ticari anlaşmalar yapabilmeyi ve ele ele daha da büyümeyi dilediğini kaydetti.

EROĞLU: KADINLAR HER ÖLÇEKTE GÜÇLENİYOR

Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED) Başkanı Oya Eroğlu da kadın ve erkekler için yaşadıkları toplum tarafından oluşturulmuş roller, eylemler ve niteliklerin toplumsal cinsiyet olarak adlandırıldığını anlatarak, toplumsal cinsiyet eşitliği ise bireylerin cinsiyetlerine bakılmaksızın hayatın tüm alanlarında eşit fırsat ve haklardan yararlanması, eşit muamele görmesi olduğunu dile getirdi. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ve Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı, "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 2023 Durum Raporu”nun 7 Eylül tarihinde yayımlandığını hatırlatan Eroğlu, raporda yer alan bilgileri paylaştı. Eroğlu, şunları söyledi; “Ayrıca raporda sivil toplumun ortaklaştığı çalışmaların, kadınların her ölçekte güçlenmesine etkisinin büyük olacağı belirtilerek, kadının güçlenmesi için kurulacak işbirliklerinin önemle altı çiziliyor. Bizler de 2 sene önce 8 farklı ilde bulunan işkadını derneği tarafından, ‘Ülkemiz, kadınların ekonomik ve toplumsal yaşama katkısını sağlamayı başarabildiği ölçüde güçlü olacaktır’ mottosuyla, kadınların iş hayatındaki sayısının ve niteliğinin artması, iş hayatında karşısına çıkan sorunların ulusal alanda çözümleri, siyasette, toplumsal hayatta, kadınlarla erkeklerin eşit hak ve fırsatlara sahip olmalarını sağlamayı hedefleyen ülkemizin ilk iş kadınları federasyonu olan GİFED’i kurduk. Dünya nüfusunun yarısının kadın olmasına karşın, kadınların ekonomik yaşama katılımları toplumsal ve ekonomik kalkınmadan faydalanma düzeyleri maalesef nüfusla aynı orantıda değil. GİFED olarak, iş hayatında, kadın sayısının artmasının yanında, toplumsal yaşamda da kadın erkek eşitliğini hedeflemekteyiz.”

“FARKLI BAYRAĞA SAHİP AYNI MİLLETİN KADINLARIYIZ”

TOBB Üst Kurul Delegesi Filiz Akkaş da sözlerine ihracat yapmanın Türkiye için çok önemli olduğunu söyleyerek başladı.

Akkaş, “Şu anda firmamız havacılık, savunma sanayi ve otomotiv sektöründe üretimler yapmakta. Birçok yerli ve milli ürünlerimiz var. Uluslararası üretilebilirlik sertifikamızı 2015’te bünyemize kattık. Ülkeyi kalkındırmanın sanayiden geçtiğini biliyoruz. O anlamda bizde kendi bünyemizde AR-GE tasarım merkezlerimizde ve beyaz yakalı mühendis arkadaşlarımızla ülkemiz için daha fazla ne yapabiliriz diye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Gaziantep Kadın Kooperatifçiliği ve Girişimciliği Strateji ve Proje Danışmanı Filiz Evran da, “Biz ne kadar farklı bayraklara sahip olsak da aynı milletin ve aynı mücadelenin kadınlarıyız. Artık kadın girişimciyim demek değil bir adım ötesini istiyorum. Salonlarda kendi kendimize bunu defalarca söyleye söyleye belki de bunu biz bir üst seviyeye ulaştıramıyoruz. Bu ülke hepimizin. Biz yüzyılın kadınlarıyız, Anadolu kadınlarıyız. Üst seviyelere çıkmak, başarmak bizim ruhumuzda var” dedi. Etkinliğin 2’nci ve 3’ncü gününe ait programları Kocaeli Kongre Merkezi’nde devam edecek.