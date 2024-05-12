Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da ve Kırcaali şehrinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bulgaristan’da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Yunanistan’dan sonra Bulgaristan’da da çeşitli temaslarda bulunan Başkan Altay, ilk olarak Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği’ni ziyaret ederek, Büyükelçi Mehmet Sait Uyanık ile bir araya geldi. Bulgaristan Yüksek İslam Şura Başkanı Vedat Ahmed ve müftü yardımcılarıyla da görüşen Başkan Altay, ardından Kırcaali Çernooçene Belediye Başkanı Aycan Ahmed’i ziyaret etti. Daha sonra Çernooçene Merkez Camii’nde soydaşlarımızla bir araya gelen Başkan Altay son olarak Kırcaali eski Milletvekili Şabanali Ahmet’i de ziyaret etti.

Ziyaretlerle ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Altay, Yunanistan’dan sonra Bulgaristan’da da soydaşlarımızla bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek, “TDBB olarak Türk dünyasında ve gönül coğrafyamızda yaşayan soydaşımızla aramızdaki muhabbeti ve kardeşlik hukukunu daha da güçlendirmek için çalışıyoruz. Bulgaristan ziyaretimiz de bu kapsamda oldukça verimli geçti. Aramızda mesafe olsa da gönlümüz, kalbimiz her zaman Balkanlardaki, Batı Trakya’daki ve gönül coğrafyamızdaki soydaşlarımızla birlikte çarpıyor. Gösterdikleri misafirperverlikleri için kardeşlerimize teşekkür ederim” açıklamalarını yaptı.