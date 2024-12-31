Türk Dünyasının Üç Burcu: Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, İsmail Gaspıralı paneli, Konya'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Panelde, bu üç önemli şahsiyetin hayatları ve eserleri ele alınırken, Turan Elçileri Teşkilatı öncülüğünde düzenlenen etkinlik, Türk dünyasının kültürel mirasına önemli katkılar sundu.KONYA (İGFA) - Turan Elçileri Teşkilatının düzenlendiği "Türk Dünyasının Üç Burcu: Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, İsmail Gaspıralı" başlıklı Konya Zindankale Katlı Otoparkı Süleyman Şah Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

TET Genel Sekreteri Muhammed Turan Şehitoğlu'nun sunucu olduğu program İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından TET Genel Başkanı Celal Öztemiz’inselamlama konuşması ile başladı.Panelde "Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, İsmail Gaspıralı'nın hayatları, eserleri ve düşünceleri" hakkında Yazar-Şair Yağmur Tunalı, Prof. Dr. Nâzım Hikmet Polat, Prof. Dr. Ahmet Bozdoğan ve Doç.Dr. Tayfun Haykır değerli bilgiler sundular. Sonrasında konuşmacılar, dinleyicilerin sorularını yanıtladı. "Günün anlam ve önemini yansıtan plaketler" TET Genel Başkanı Celal Öztemiz, TET Türk İş Konseyi Başkanı Ali Boduroğlu,Selçukya Kültür Sanat Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Türk Ocakları Konya Şubesi Başkanı Dr. Vedat Erden ve Alperen Ocakları Başkanı Musa Avcı tarafından takdim edildi.

Dinleyiciler arasında TET Onur Kurulu Üyesi İsmail Çiçek, TET Genel Merkez Yürütme (Danışma) Kurulu Üyesi Özlenen Deniz Öztemiz, TET Meram İlçe Başkanı Hüseyin Yer, TET Karatay İlçe Başkanı Halime Doğru, TET Türk Dünyası Akademi Kurulu Üyesi Bekir Karaca, emekli akademisyeni Prof. Dr. Orhan Yavuz, Türk dünyasından öğrenciler ve vatansever, kitapsever, sanatsever kişiler yer aldı.Program konuşmacılarla günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.