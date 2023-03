T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) organizasyonu ile düzenlenen Türk İhraç Ürünleri Fuarı 19-21 Mart tarihleri arasında Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde gerçekleştirildi. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticari ilişkilerin yeniden tesis edilmesi ve ihracat hacminin hızla artırılması amacıyla düzenlenen fuar, 3 gün boyunca 5 bin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.İSTANBUL (İGFA) - Suudi Arabistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği tarafından Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile 19-21 Mart 2023 tarihleri arasında Riyad Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezinde yaklaşık 5 bin m2’lik alanda gerçekleştirildi. Suudi Arabistan Ticaret Bakanlığı, Ticaret Odaları Federasyonu ve Riyad Ticaret Odası tarafından desteklenen fuar iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için önemli bir platform olma özelliği taşıyor.

Açılışı, Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Abdullah Al Qasabi ve İMMİB Koordinatör Başkanı Adil Pelister tarafından gerçekleştirilen fuar yoğun ilgiyle karşılandı. Türkiye’den endüstriyel ürünler, ambalaj, ev yaşam/mobilya, gıda/tarım, kozmetik/temizlik, ilaç/medikal, tekstil/moda, yapı malzemeleri ve hizmet sektörleri başta olmak üzere 100 firma ve 6 İhracatçı Birliği katılımı ile gerçekleşen fuarda 5 binin üzerinde ziyaretçi ağırlandı.

Fuar ile ilgili değerlendirmede bulunan İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Koordinatör Başkanı Adil Pelister, “Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik oluşturulan yol haritasında belirlenen hedeflerden biri olan ve 5 binden fazla katılımcıyı ağırlayan Turk Expo’yu ülkemizin ekonomisi ve ihracatımızın geleceği için atılan son derece önemli bir adım olarak görüyoruz. Fuarımız Suudi iş insanları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı ve oldukça verimli geçti. Her iki ülke arasındaki ticari iş hacminin gelişmesini, büyümesini ve Suudi Arabistan’ın 2030 vizyonu çerçevesinde iş birliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Suudi Arabistan’ın 2030 vizyonu kapsamındaki yeni yapılaşmasına katkı sağlamayı, Türk firmalarının sayısını artırmayı ve ortaklıklarda bulunmayı çok önemsiyoruz. Gerek turizm olsun, gerek inşaat, kimya, petrokimya alanlarında olsun her alanda Türk firmalarının yer almasını bekliyoruz. Suudi Arabistan ile ticaret hacmimiz 2022 yılında 6,55 milyar dolar oldu. Bu yıl bu rakamları aşmayı umuyoruz. İki ülke iş birliğini ve ticaret hacmini artırmak istiyoruz. İnşallah bu fuarın her iki taraf için de hayırlı, uğurlu, bereketli olmasını diliyorum” dedi.