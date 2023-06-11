Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk bayraklı "Galata Seaways Gemisi"ndeki kaçak yolcuların İtalyan güvenlik güçleri tarafından arama sonucu yakalanarak ve gemiden indirildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyap Bakanlığı'nın yakın takibi ve koordinasyonunda yapılan kaçak yolculara ilişkin operasyon başarıyla tamamlandı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk bayraklı "Galata Seaways Gemisi"ndeki kaçak yolcuların İtalyan güvenlik güçleri tarafından arama sonucu yakalanarak, gemiden indirildiğini açıkladı.

İdari işlemlerin tamamlanması sonrasında geminin normal seferine devam edeceği kaydedilen operasyonla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da, sosyal medya hesabından emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ederken, tüm denizcilere e 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.