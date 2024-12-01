Dünyanın en büyük ansiklopedisi Vikipedi’nin gönüllü editörleri, bu yıl Polonya’nın Katowice şehrinde düzenlenen Wikimania konferansında bir araya geldi. 143 ülkeden yüzlerce katılımcının yer aldığı etkinlikte, Yılmaz Caner Özyayıkçı, Yılın Medya Katkıvereni Ödülü’ne layık görüldü. Özyayıkçı, ödülünü Vikipedi’nin kurucularından Jimmy Wales’in elinden aldı.İSTANBUL (İGFA) - 2014 yılında Vikipedi’ye katkıda bulunmaya başlayan Özyayıkçı, yıllar içinde Wikimedia topluluklarının aktif bir üyesi haline geldi. Görsel iletişim tasarımı alanındaki bilgi birikimi ve yeteneklerini uluslararası projelere taşıyan Özyayıkçı, dünya çapındaki Wikimedia etkinliklerinde tasarım desteği sağlayarak dikkat çekti.

Berlin, Singapur, Tiflis ve Prag gibi şehirlerde düzenlenen Wikimedia toplantılarına katılan Özyayıkçı, Hindistan’daki WikiWomen Kampı’ndan Türkiye’deki Türk Dilleri Wikimedia Konferansı’na kadar pek çok etkinlikte görsel materyaller hazırladı. Ayrıca, Orta ve Doğu Avrupa Wikimedia Gençlik Grubu’nda aktif bir rol üstlendi.

Ödül töreninde konuşan Jimmy Wales, Özyayıkçı’nın başarılarına övgüde bulunarak, “Yaratımları, yalnızca Wikimedia çalışmalarını tanıtmakla kalmıyor, aynı zamanda bu çalışmalarda toplulukların kimliklerini yansıtan görsel bir dil sunuyor. Etkisi, kendi bölgesinin çok ötesine ulaşıyor.” dedi.

Ödül alan Özyayıkçı ise çalışmalarında yerel kültürlerin simgelerine önem verdiğini belirtti. Türk Dilleri Wikimedia Konferansı için tasarladığı Kırgız şapkalı ve Türk giysili maskotların katılımcılar tarafından büyük beğeni topladığını dile getiren Özyayıkçı, “Bu ödülle onurlandırılmak, beni daha fazla motive ediyor” şeklinde konuştu.