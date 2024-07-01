2023 yılında ABD’ye 680 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü ve ABD’ye ihracatını 123 milyon dolara çıkaran Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü New York Summer Fancy Food Show Fuarı’nda yeni ticari bağlantıların zeminini hazırladı.İZMİR (İGFA) - Dünyanın en büyük gıda ürünleri ithalatçısı konumundaki ABD’de payını artırmak isteyen Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 23-25 Haziran 2024 tarihlerinde New York’ta gerçekleşen Summer Fancy Food Show Fuarı’na katılarak Türk gıda ürünlerini Amerikalıların beğenisine sundu.



Ege İhracatçı Birlikleri milli katılım çatısı altında 35 ihracatçı firma iki ihracatçı birliği olmak üzere 37 stant açıldı.

1955 yılından bu yana 68. defa düzenlenen Summer Fancy Food Fuarı’na 60’ı aşkın farklı ülkeden 2000 binden fazla firma stant açmış, 30 bin kişi ziyaret etti.

Türkiye Milli Katılım Organizasyonu Ege İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilen Summer Fancy Food Show Fuarı’nın ABD’nin en büyük gıda fuarı olduğunu aktaran Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, “New York Summer Fancy Food Show Fuarı’nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu 25 yıldır başarılı bir şekilde organize ediyoruz. ABD’ye hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatımız 2023 yılında 680 milyon dolara ulaştı. Önümüzdeki dönemde sektörümüzün ABD’ye ihracatını 1 milyar dolara çıkarmayı istiyoruz. Fuara Türkiye Gıda İhracatçıları markası çatımız altında Sektör Kurulu bünyesindeki 6 Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak ortak katılım sağladık. Ege İhracatçı Birlikleri olarak ABD'ye yönelik yürütülen Türk Gıda Ürünlerinin Tanıtımı projesi kapsamında, Summer'24 Fancy Food Show fuarı ile eşzamanlı olarak ABD'li Corporate Şefler, satın alma yetkilileri, distribütör, broker partner kurum temsilcileri, basın temsilcileri ve yabancı diplomatların davet edildiği New York Başkonsolosluğumuz Türk Evi'nde gerçekleştirilen resepsiyonda sektörümüzün seçkin ürünleri hem Türk mutfağına ait reçetelerde hem de diğer dünya mutfaklarından seçilen reçetelerde kullanılarak davetlilere ikram edildi. Servis edilen reçeteler büyük beğeni topladı. Sektörümüz hakkında detaylı bir bilgilendirme yaptık.” dedi.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, “ABD pazarında bilinen levrek, çipura ve peynir çeşitleri ve Türkiye’nin son yıllarda ihracatta yıldız ürünlerinden olan Türk somonunu sergiledik. 2023 yılında Türkiye’nin ABD’ye su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı yüzde 18’lik artışla 105 milyon dolardan 123 milyon dolara çıkmıştır. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği olarak bu ihracatın 79 milyon dolarlık büyük dilimini yaparak Türkiye’nin ABD’ye yaptığı su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının yüzde 64’ünü tek başımıza gerçekleştirdik. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü olarak ABD’ye ihracatımızı orta vadede 250 milyon dolara çıkarmak istiyoruz. İhraç ettiğimiz ürünlerde balık 76 milyon dolarla açık ara önde yer alırken, süt ürünleri ihracatımız 17 milyon dolar, tabii bal ihracatımız 12,5 milyon dolar ve yumurta ihracatımız 3 milyon dolar seviyesinde.” diye konuştu.