Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde düzenlenen 41. Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali'nde, NYPD'nin (New York Polis Departmanı) bünyesinde görev yapan Türk kökenli polislerin aktif katılımı dikkat çekti. ABDPost New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli festivale katılan NYPD mensubu Egemen Aydın ve Uğur Bek ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Özlem Özgüt Yörekli / abdpost.com

ABD (İGFA) - Özlem Özgüt Yörekli’nin mikrofonuna konuşan Officer Egemen Aydın, "NYPD'de görev almak, bir Türk olarak büyük gurur veriyor. Kendi vatandaşlarımıza yardım etmek bizi gururlandırıyor. İhtiyaç duyan herkese yardım etmek için buradayız." dedi.

REKOR DÜZEYDE KATILIM

New York'ta doğup büyüyen ama aslen Giresunlu olduğunu belirten Aydın. "Bu sene NYPD mensubu Türk polislerden rekor bir katılım oldu, Türk günü yürüyüşüne her sene katılmak bizim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı." şeklinde konuştu.

Egemen Aydın, Türk gençlere de seslenerek, "Burada polis olmayı düşünen Türk gençlerine tavsiyem, bu mesleği seçmeleri. Hem kendi toplumumuza hem de genel olarak topluma hizmet etmek, büyük bir sorumluluk ve gurur verici bir görevdir." diyerek mesajını iletti.

ABDPost.Com’un haberine göre festivalde görev alan Detective Uğur Bek ise bu sene Türk polislerinin rekor düzeyde katılım gösterdiğini belirtti. Bek, "İlk defa bu sene yaklaşık 50 Türk polis etkinliğe katıldı. Normalde 5 ile 10 arasında kişi katılıyordu, bu yılki yoğun katılım bizi çok memnun etti." dedi.

New York'ta doğup büyüdüğünü ve köklerini asla unutmadığını vurgulayan Bek, "Ailemiz bize her zaman Türk kültürünü ve değerlerini öğretti. Burada Türk kökenli bir polis olarak görev yapmak benim için ayrı bir mutluluk kaynağı." şeklinde konuştu.

TÜRK GENÇLERE MESAJ

Polislik mesleğini herkese tavsiye eden Bek, "En önemlisi kendi halkımıza yardım etmek ve genel topluma hizmet etmek. Bu fırsatı değerlendirip topluma katkıda bulunmak beni gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Şehrin tam kalbinde yapılan etkinlikte Türk müziğinin sevilen isimlerinden Rafet El Roman da sahne alarak festivale renk kattı. Sahne boyunca seyircilere unutulmaz anlar yaşatan Rafet El Roman’ın şarkılarına yürüyüşte yer alan NYPD mensubu polisler de katıldı. Sahneye çıkan polisler "Seni Seviyorum" şarkısına eşlik ederek seyircilere unutulmaz anlar yaşattılar.