İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen kültür-sanat faaliyetleri kapsamında, geleneksel hale gelen ‘Türk Halk Müziği Liseler Arası Solo Ses İcra Yarışması’nda final heyecanı yaşandı.İZMİR (İGFA) - Genç yeteneklerin sahne aldığı yarışmanın finali, Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa; Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu, İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, İzmir İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Eraslan, Narlıdere İlçe Millî Eğitim Müdürü Zeynep Başdaş, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Bunun yanı sıra jüri üyeleri arasında Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Öğretim Görevlileri Doç. Dr. Hale Yamaner Okdan, Salih Sütoğlu, Atabey Aydın ve Fikret Döğücü ile TRT Sanatçısı Makbule Kaya yer aldı.

Gençlerin sanata olan ilgisini artırmak ve Türk halk müziğini yeni kuşaklara tanıtmak amacıyla düzenlenen solo ses yarışmasının final programı, İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan sinevizyon gösterimiyle başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Asım İnan’ın ‘Leyla’ adlı eseriyle sahne alması, programa duygusal bir başlangıç kattı. İlçe elemeleri ve yarı final aşamalarını başarıyla tamamlayan 8 lise öğrencisi finalist, Türk halk müziği performanslarıyla izleyenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Program, ‘Anadolu Rüyası Halk Oyunları’ grubunun gösterisiyle devam etti. Öğrenci ve öğretmenlerden oluşan halk oyunları ekibi, sergiledikleri performansla büyük beğeni topladı.