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Türk Hava Kurumu’nun 99. kuruluş yıldönümü dün düzenlenen bir törenle kutlandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’nda düzenlenen Türk Hava Kurumu’nun 99. kuruluş yıldönümü töreni saygı duruşu yapılması ile başlandı.

Törene yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri katıldı. Daha sonra THK Keşan Şube Başkanı Eyyup Kavazlar tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile tören sona erdi.

THK Yönetim Kurulu ardından Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz’ı da makamında ziyaret etti. Yılmaz THK’nun ziyareti nedeniyle teşekkür ederek 99.kuruluş yıldönümünü kutladı.

Kavazlar, “ Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti olan Türk Hava Kurumu’nun en iyi şekilde yaşatmak ve temsil etmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.