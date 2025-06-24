İran’ın nükleer tesislerine yönelik ABD saldırılarında Türk hava sahasının kullanıldığı iddiaları yalanlandı; uçakların Akdeniz ve Irak üzerinden hareket ettiği açıklandı.ANKARA (İGFA) - Bazı mecralarda, ABD bombardıman uçaklarının İran’ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırılarda Türk hava sahasını kullandığına dair ortaya atılan iddialar dezenformasyon olarak nitelendirildi.

Yetkili kaynaklar, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında Türk hava sahasının ihlal edilmediğini, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında da Türk hava sahasının kesinlikle kullanılmadığını vurguladı.

UÇAKLARIN GÜZERGÂHI AÇIKLANDI

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD’den havalanan bombardıman uçakları, Cebel-i Tarık Boğazı üzerinden Akdeniz’in güneyine, oradan da İsrail’e ulaşarak Irak üzerinden İran’a taarruz gerçekleştirdi. Uçaklar, saldırı sonrası aynı güzergâhı tersine takip ederek dönüş yaptı ve Girit’in güneyinde Akdeniz üzerinde yakıt ikmali yaparak ABD’ye geri döndü.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Ortadoğu’da barış ve istikrarı savunduğu belirtilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu hedef doğrultusunda diplomasi inisiyatiflerine öncülük ettiği ifade edildi. Türkiye’nin, bölgesel istikrar için kararlı duruşunu sürdüreceği vurgulandı.