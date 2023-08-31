Türk havayolu şirketi Corendon Airlines, bebeklerin ve küçük çocukların olmadığı sadece yetişkinlere özel bir yolculuk deneyimi gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Şirket, kasım ayında başlatacağı uygulama için yolculardan ekstra 109 Dolar alacak.Deniz ÇAĞIL / ABD (İGFA) - Türk menşeli havayolu şirketi Corendon Airlines, toplam 432 koltuğu bulunan Airbus A350 jetlerinin ön kısmındaki yetişkin bölgesinde 93 normal koltuk ve dokuz ekstra diz mesafeli koltuk ayıracağını duyurdu.

'Çocuksuz bölge' olacak bu alan için yolculardan 45 euro (49 dolar) ekstra rezervasyon ücreti alacağı da belritilen açıklamada, ekstra diz mesafeli koltuklardan biri için bu ücretin 100 Euro'ya (109 Dolar) yükseleceği ifade edildi.

KASIM AYINDA BAŞLIYOR

Şirket, kasım ayında başlatmayı düşündüğü uygulamayı ilk olarak Amsterdam-Curacao arasındaki uçuşlarda deneyecek.

Corendon, küçük çocukların bulunmadığı bir bölümü deneyen ilk havayolu şirketi değil. Singapur merkezli düşük maliyetli bir havayolu olan Scoot, yolcuların en az 12 yaşında olması gereken bir bölüm satıyor.