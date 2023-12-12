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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Türk-İslam anlayış ve inancına uygun, toplumun manevi hayatına olumlu etki edecek dev bir proje daha Ordu’ya kazandırıyor. Başkan Güler, Altınordu Melet kıyısında sürdürdüğü Büyük Melet Park projesinin ardından yine aynı yerde ve karanın denizle birleştiği noktada büyük bir Türk İslam Araştırma Merkezi inşa edileceğini açıkladı.ORDU (İGFA) - Başkan Güler, Boztepe’de Radisson’da Ordu’da görev yapan Diyanet camiası ile bir araya geldi. Ordu Müftüsü İsmail Çiçek’in de katıldığı toplantıya İlçe müftüleri, müftü yardımcıları, camilerde görev yapan din görevlileri, Kur’an Kursu öğretmenleri, vaiz ve vaizeler, Ordu Din Görevlileri Dernek Başkanı Ahmet Gündoğdu, Diyanet Sen Ordu 1 Nolu Şube Başkanı Erkin Baki, Diyanet Vakıf Sen Başkanı Mustafa Özdin, Ordu İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği (ORİMDER) Başkanı Abdurrahman Murtazaoğlu, Sahrada Açan Güller Derneği Başkanı Nurten Kelebekli, TÜGVA Başkanı Ömer Faruk Yücedağ katıldı.

TÜRK İSLAM ARAŞTIRMA MERKEZİ

Melet Irmağı kenarında karanın denizle birleştiği noktada 7'den 70'e herkesin kullanabileceği, şehrin her yerinden görülebilecek 105 metre boyunda 68 metre eninde, toplam 7 dönümlük arazi üzerinde 4 dönümü kapalı mekan olacak nitelikte inşa edilecek olan Türk İslam Araştırma Merkezi bünyesinde 6262 kişilik cemaatin aynı anda namaz kılıp ibadet edebileceği bir camii de bulunacak.

Türk İslam Araştırma Merkezi’nde 13 derslik, 6 adet sivil toplum teşkilatlarının da kullanabileceği salonlar, 110 kişilik 2 adet büyük konferans salonu, ayrıca asma kat konferans salonu, kıraathane, kitap satış birimleri, abdest alma yerleri bulunacak.

Fore kazık üzerinde doğal ahşap malzemeden inşa edilecek olan Türk İslam Araştırma Merkezi yapım tekniği ve kullanılacak malzeme açısından Türkiye'de ve dünyada ilk örnek olma özelliğini taşıyacak.

Türk İslam Araştırma Merkezi’nin içerisinde yeşil alanlar, yürüyüş yolları, oyun sahaları, çocuk parkları, oturma grupları ve herkesin yararlanabileceği bir bahçeye bulunacak.

BAŞKAN GÜLER: “CAMİİ VE KÜLLİYESİYLE MÜTHİŞ BİR ESER ORTAYA ÇIKACAK”

Toplantıda bilgilendirmelerde bulunan Başkan Güler, Büyükşehir Belediyesi olarak bir yandan şehre ve topluma hizmetleri yaparken büyük ve kapsamlı bir camii ihtiyacının ortaya çıktığını vurguladı.

Bu konuyla ilgili çalışmalara başladıklarını dile getiren Başkan Güler, “Türk İslam Merkezi şeklinde olacak bu camimizde hem bilimsel çalışmalar olacak hem de camisi ve külliyesiyle güzel bir eser ortaya çıkacak” dedi.

PARK VE MESİRE ALANLARINA 15 MESCİT İNŞA EDİLDİ

Ordu’nun ilçelerinde bulunan ve dini ve manevi değeri yüksek eserleri geleceğe taşımak amacıyla sıkı ve kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Güler, yeni mescitler inşa ettiklerini vurguladı. Güler, “Şehrin bazı noktalarında, park ve mesire alanı niteliğindeki yeşil alanlarda vatandaşlarımızın ibadetlerini rahatlıkla yapabilmesini sağlamak amacıyla 15 adet mescit yaptık. Parklar eskiden gezilen yerlerdi artık yaşanabilir yerler olsun istiyoruz. 6 adet camimizin restorasyon ve çevre düzenlemesini yaptık. Ordu’nun manevi yönü tarihi derinlikleriyle birleşmiş olacak. Yine manevi hayatımıza etki eden türbelerimizi güzel bir hale getirdik. Kısacası yaptığımız bu çalışmalarla manevi dünyamızı da zenginleştirmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.