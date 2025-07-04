İzmit Belediyesi, Türkiye ve Japonya’dan halk dansçılarını aynı sahnede buluşturarak kültürlerarası dostluğu dansla pekiştirecek anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapacakKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ev sahipliğinde anlamlı bir kültür buluşması daha hayata geçiyor. Türkiye ve Japonya’dan halk dansı ekiplerinin bir araya geleceği özel etkinlikte, kültürler danslarla buluşacak, dostluk sahnede perçinlenecek.

5 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşecek olan “Japonya-Türkiye Halk Oyunları Buluşması” çocuk dansçılardan oluşan yerel halk oyunları ekipleriyle Japonya’dan gelen dans grubunu aynı sahnede buluşturacak.

Gösteri saat 18.00’de İzmit Belediye Meydanı’nda gerçekleşecek. Gösterinin açılışını çocuk grupları yapacak ve Fethiye Yöresi’nden Soma Zeybeği’ne pek çok yöresel dans izleyicilerle buluşacak.

Daha sonra Japon dans ekibi, Balkan-Trakya bölgesine ait gösteriyle sahne alacak. İki kültürün Roman dans gösterileriyle etkinlik son bulacak.