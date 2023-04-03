Türk Kızılay Bursa İl Merkezi, temsilcilik ve İlçe şubeleri ile beraber toplamda 7 milyon 388 bin lira zekâtı ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.BURSA (İGFA) - Türk Kızılay Bursa İl Merkezi, Bursa’da ihtiyaç sahiplerine yönelik ayni ve nakdi yardımlarını sürdürürken, deprem felaketinin ilk anından itibaren bölgede başlattığı yardım çalışmalarını da sürdürüyor.

Ramazan ayında hayırseverlerin zekatlarını ihtiyaç sahiplerine ve depremzedelere dağıtan Türk Kızılay Bursa İl Merkezi, zekat dağıtımlarına ilişkin güncel verileri paylaştı.

“BU RAMAZAN ACIMIZ BİR AŞIMIZ BİR”

Türk Kızılay Bursa İl Merkezi Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, Bursa’daki ihtiyaç sahiplerine 4 milyon 826 bin lira, Bursa’daki depremzedelere 1 milyon 362 bin lira, deprem bölgesinde ise 1 milyon 200 bin lira olmak üzere temsilcilik ve ilçe şubelerimiz ile beraber toplam 7 milyon 388 bin lira zekat ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını söyledi. Bu kaynağın 5 milyon 188 bin lirası Türk Kızılay Genel Merkez kaynaklarınca karşılanırken, 2 milyon 200 bin lirası Bursa’daki hayırseverlerin katkısı ile gerçekleştiğini belirten Tutanç, 319 ihtiyaç sahibi aileye ise toplamda 319 bin lira gıda desteği sağlandığını, hayırseverlere katkılarından ötürü teşekkür etti.

“AFAD VE KAYMAKAMLIKLAR KOORDİNASYONUNDA İHTİYAÇ SAHİPLERİ BELİRLENDİ”

Bursa içinde ihtiyaç sahibi ailelerin tespitine yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünün altını çizen Prof. Dr. Tutanç, “Bursa’da merkez ilçelerde yaşayan ihtiyaç sahiplerinin tespiti için AFAD Bölge Müdürlüğü, diğer ilçeler için ilçe kaymakamlıkları ile koordineli bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti. Zekat haricindeki; fitre, fidye gibi diğer kaynaklar Türk Kızılay Genel Merkezine aktarıldığını belirten Tutanç, 29 Mart 2023 tarihi itibariyle 212 milyon 364 bin öğün/kişi sıcak yemek dağıtımı yapıldığını, bölgede bin 123 Türk Kızılay Personelinin, bin 703 gönüllü saha operasyonlarında faaliyet gösterdiğini kaydetti. Tutanç, yardımların yanı sıra; giyim, kıyafet, temel ihtiyaç malzemeleri, sağlık kitleri gibi ayni yardımlar da aynı şekilde devam ettiğini sözlerine ekledi.