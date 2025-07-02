Yurt genelinde 13 ilde 18 noktada orman yangınlarıyla mücadeleye destek veren Türk Kızılay, yangın müdahale ekiplerinin yanı sıra yangından etkilenen vatandaşlara yönelik 288 bin kişilik beslenme hizmeti sağladı.ANKARA (İGFA) - Yangınların ilk anından itibaren bölgedeki Afet Müdahale Merkezleri ve şubeleri aracılığıyla harekete geçen Türk Kızılay, toplam 13 ilde 18 farklı noktada 42 araç ve 150’yi aşkın personel ve gönüllüsüyle sahada görev aldı. Pek çok bölgede yangınlar kontrol altına alınırken Kızılay, orman yangınlarıyla mücadele eden ekipler ile yangınlardan etkilenen vatandaşlar olmak üzere toplamda 288 bin kişilik beslenme hizmeti sağladı.

HATAY, MANİSA, BİLECİK VE ISPARTA’DA DESTEK SÜRÜYOR

Kızılay, orman yangınlarının devam ettiği Manisa’nın Akhisar ilçesi ve Hatay’ın Antakya ilçesi ile Bilecik Merkez ve Isparta Sütçüler’de beslenme desteğini sürdürürken, bu dört ilde görevlendirilen toplam 14 ikram ve müdahale aracıyla; başta su, içecek, ikramlık ve kumanya olmak üzere yaklaşık 160 bin kişilik yardım ulaştırdı.

Yangınla mücadele ekipleri ve yangından etkilenen vatandaşları yalnız bırakmayan Türk Kızılay, olası yangınlara karşı teyakkuz halinde çalışmayı sürdürüyor.