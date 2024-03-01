Avrupa Takım Tezgâhları İmalatçıları Birliği (CECIMO) Genel Müdürü Filip Geerts Türkiye’ye gelerek, Makina İmalatçıları Birliği’ni (MİB) ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmelerde, AB ile olan ekonomik ve ticari ilişkileri makine sektörü bağlamında ele alınırken, üye firmaların vize alma konusunda yaşadığı sıkıntılar ve Çin’in piyasalardaki haksız rekabetine dikkat çekildi. Ayrıca görüşmelerde, Türk makine sektörünün globaldeki yükselişinin de altı çizildi. Geerts, Türkiye’nin CECIMO bünyesindeki en büyük 6. ülke olduğunu söyledi.

ANKARA (İGFA) - 1990 yılından beri tüm makine sektöründe yerli makine üreticilerinin çıkarlarını gözetmek ve yerli makine üretimini desteklemek amacıyla faaliyetlerini sürdüren Makina İmalatçıları Birliği (MİB), makine sektörünün gelişimine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Avrupa Takım Tezgâhları İmalatçıları Birliği’nin (CECIMO) Genel Müdürü Filip Geerts, Türkiye’ye gelerek Makina İmalatçıları Birliği’ni (MİB) ziyaret etti.

MİB Yönetim Kurulu Üyesi Fatih İğrek ve MİB Genel Sekreteri Zülfikar Kılıç’ın yer aldığı görüşmelerde, Türk makine sektörünün küresel piyasalarda yaşadığı sorunlar, çözüm önerileri ve globaldeki yükseliş ivmesine vurgu yapıldı.

ÜYE FİRMALARIN VİZE ALMA KONUSUNDA YAŞADIĞI SIKINTILAR AKTARILDI

Toplantıda, MİB’in çalışmaları hakkında Geerts’e bilgiler verilirken, Çin Halk Cumhuriyeti'nin haksız rekabeti konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca MİB üye firmalarının vize alma konusunda yaşadığı sıkıntılar iletilirken, AB Komisyonu nezdinde bu konunun gündeme getirilmesi talep edildi.

Son derece verimli geçen görüşmelerde, AB ile olan ekonomik ve ticari ilişkiler makine sektörü bağlamında ele alınırken, iş birliği ve CECİMO raporları ile istatistiklerinin MİB üyelerine özel kullanıma sunulması konusunda mutabık kalındı.

BURSA’YA ÖZEL SEKTÖR HEYETİ ZİYARETİ TALEBİ

Yapılan görüşmelerde, CECIMO tarafından Bursa’ya özel sektör heyeti ziyareti düzenlenmesi konusu da gündeme getirilirken, bu talebin CECIMO yönetim kurulu toplantısına sunulması kararı alındı.

Bununla birlikte, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve dijital tek pazar gündemi gibi sektörün geleceği açısından kilit konular da gündeme getirildi.

TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ YÜKSELİŞİNE DEVAM EDİYOR

CECIMO Genel Müdürü Filip Geerts, Türk makine sektörünün globalde sektöre sağladığı katkılardan övgüyle söz ederken, Türkiye’nin CECIMO bünyesindeki en büyük 6. makine üreticisi konumunda olduğunu ve her geçen gün büyümeye devam ettiğini söyledi.

Geerts, nazik ev sahipliğinden dolayı MİB’e teşekkürlerini iletti.