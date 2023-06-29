Türk moda endüstrisi, 4-6 Temmuz 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan Premiere Vision Manufacturing Fuarı’na 25 firmayla katılıyor.İZMİR (İGFA) - Dünya modasının buluşma noktası Paris Premiere Vision Manufacturing Fuarı, Türk moda endüstrisinin yeni koleksiyonlarını dünyanın en büyük markalarına sunmasına zemin sunacak. Türk moda endüstrisi Paris’te yeşil dönüşüme hazır olduğunu da tüm Avrupalı alıcılara göstererek bir taşla iki kuş vurmayı hedefliyor.

Türk moda endüstrisi, 4-6 Temmuz 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan Premiere Vision Manufacturing Fuarı’na 25 firmayla katılıyor. Türkiye, İtalya’nın ardından fuara en fazla firmayla katılım sağlayacak 2.ülke konumunda. PV Fuarının tekstil bölümü katılımıyla Türkiye’den toplam katılan firma sayısı 210’a ulaşıyor.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, 2023 yılının ilk yarısında Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Fransa’da üç moda fuarına milli katılım organizasyonu yaptıklarını, Türkiye’den 42 hazırgiyim ihracatçısı firmanın bu fuarlara katılımını sağladıklarını, bu firmaların bu fuarlarda binlerce iş görüşmesi yaptığını, bu iş görüşmelerinden yeni ihracat bağlantıları doğduğunu dile getirdi.

Dünya genelinde yaşanan resesyon, Türk ekonomisinin içinden geçtiği sancılı süreç nedeniyle Türk hazırgiyim sektörünün son 1 yıldır ucunda ışığı göremediği bir tünelin içinde ilerlediğini aktaran Sertbaş, “Şartlar olumsuz olsa da kabuğumuza çekilemeyiz. Üretmeye, ürettiklerimizi tanıtmaya ve ihracat yapmaya devam etmek zorundayız. Fransa 2022 yılında 30 milyar dolar hazırgiyim ithalatı yaparken, Türkiye olarak Fransa pazarından yüzde 6,5 pay aldık ve 1,2 milyar dolar ihracat yaptık. Fransa ihracatımızda ilk 5 büyük Pazar arasında yer alıyor. 2023 yılında öncelikli hedefimiz Fransa pazarında mevcudu korumak ve müşterilerimizle ilişkilerimizi sürdürmek. PV fuarının gündeminde önceki edisyonlarda olduğu gibi sürdürülebilir, çevre dostu üretim olacak. Türk hazırgiyim sektörü olarak yeşil dönüşüme hazır olduğumuzu alıcılara göstermek istiyoruz” şeklinde konuştu.