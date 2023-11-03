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Amerika Birleşik Devletleri’nde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı kapsamında, 28 Ekim tarihinde Türk Ocağı Derneği tarafından Cumhuriyet Balosu düzenlendi. Etkinlikte şarkıcı Berfin Gürsoy sahne aldı.abdpost.com / ABD (İGFA) - Türk Ocağı Derneği tarafından, New York Charthouse’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Balosu düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı olması sebebi ile coşkuyla kutlama yapılan baloda, ünlü şarkıcı Berfin Gürsoy sahne aldı. Beş kişilik orkestrası ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri’ne gelen Berfin Gürsoy, gece Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği parçaları da seslendirdi.

Öte yandan ünlü şarkıcı, Çanakkale Türküsünü seslendirdiği sırada sahnede göz yaşlarına hakim olamadı. Sanatçı ile birlikte salonda bulunan misafirler de göz yaşlarını tutamadı.

Şarkıcı Berfin Gürsoy, dünyaca ünlü klarnet sanatçısı İsmail Lumanovski’yi sahne önüne davet ederek, böyle bir klarnet sanatçısı ile çalışmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi.

ÜCRET TALEP ETMEDİ

Ayrıca Merih Fındık’ın ricası üzerine Amerika Birleşik Devletleri’ne gelen Berfin Gürsoy’un, etkinlik kapsamında ücret talep etmediği, kendisine verilecek ücretin Türk Ocağı Derneği’nin faaliyetlerinde ve Turkish United takımının masraflarında kullanılmasını istediği öğrenildi.

Berfin Gürsoy, sahnenin ardından Türk Ocağı Derneği Başkanı Adnan Karabulut ile ileride yapılacak kültürel faaliyetler için istişarede bulundu.

Görüşmenin ardından Türk Ocağı Derneği Başkanı Karabulut, sanatçı Gürsoy’a Türk Ocağı Derneği’nin “Kültür Elçisi” unvanını verdi.