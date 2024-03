Türk robot takımı, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki First Robotics Competitions'ta "Impact Award" kazanarak dünya şampiyonasına katılma hakkı kazandı. ABDPost New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli, Türkiye'yi gururla temsil eden Techtolia Robotics 7748 takımı ile görüşerek röportaj yaptı.

Özlem Özgüt Yörekli / abdpost.com

ABD (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde düzenlenen First Robotics Competitions'a (FRC) Türkiye'yi temsilen katılan Techtolia Robotics 7748 takımı, yarışmanın en prestijli ödülü olan "Impact Award"ı kazanarak dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı. ABDPost New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli Türkiye'yi gururla temsil eden öğrencilerlerle röportaj yaptı.

2024 FIRST Robotic Competition Istanbul Regional’de birinci olarak bu yarışmaya katılmaya hak kazanan ve tamamı kız öğrencilerden oluşan Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi robot takımı Techtolia Robotics, Rockland’da gerçekleşen yarışmada rakipleriyle başarıyla yarışarak "Impact Award"ı almaya hak kazandı.

Diğer takımların örnek alabileceği bir modeli en iyi temsil eden takıma verilen FIRST Impact Ödülü, yarışmanın en prestijli ödülü olarak biliniyor.

ABDPost New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli’nin haberine göre her yıl farklı temalarla yapılan yarışmanın bu yılki teması "nota" olarak isimlendirilen oyun parçalarını alıp speaker denilen bölüme atmak ve oyun sonunda zincire asılı kalarak en yüksek puanı almaya çalışmak olarak belirlenmişti.

SIRA DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA

Techtolia Robotics'in mentor hocalarından Emrah Akdeniz, Nisan ayında Texas'ta düzenlenecek First Robotics Competition Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceklerini ve bu yarışmaya hazırlanmak için takıma hem okul yönetiminin hem de mentor hocaların destek vereceğini belirtti.

BAKAN GÖKTAŞ’IN PROGRAMINA KATILDILAR

Techtolia Robotics ekibi, New York Başkonsolosluğu'nda Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Şamil Öcal'ı ziyaret etti ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın programına katıldı. Program sonrasında Bakan Göktaş, kız öğrencilere tebriklerini ileterek başarılarından dolayı gurur duyduğunu ifade etti.