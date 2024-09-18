Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili "Türk Ordusu Irak'ın Duhok kentinde sivillere saldırdı, bir araca ateş açtı" iddiası doğru olmadığı açıklandı.ANKARA (İGFA) - Türk Ordusu’nun Irak’ın Duhok kentinde sivillere saldırdığı iddiasına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, iddiaya konu görüntülerin Irak'ın Duhok kentinde değil, Filistin'in Batı Şeria'daki El Halil bölgesinde kaydedildiği tespit edildiği belirtilirken, "Görüntüler, işgalci İsrail askerlerinin bir kamyon sürücüsüne saldırdığı ve aracın lastiklerine ateş ettiği anları göstermektedir. İbranice konuşmaların duyulmaması için bahse konu görüntülere müzik eklendiği tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.