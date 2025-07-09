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“İşlenmemiş” ibaresinin ardından “ve işlenmiş” ifadesi eklendi. Bu değişiklik, kıymetli madenlerin alım-satım ve ithalatına yönelik kuralları kapsıyor.

Yapılan düzenleme kapsamında, 7 Ağustos 1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 32 Sayılı Karar’ın 7. maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendinde değişiklik yapıldı.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. ANKARA (İGFA) - Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’un 1. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.

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