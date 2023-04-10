Türk Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıl dönümü Akyurt’ta Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı.

"Polis Nizamnamesi" adıyla 10 Nisan 1845’te kurulan Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümü Akyurt’ta sade bir törenle kutlandı. Akyurt İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Baloğlu ve polis memurlarının katılımı ile gerçekleşen törende Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı.

Törende konuşan Trafik Büro Amiri Murat Yeni, insanların en temel idealinin huzur ve mutluluk içinde yaşamak olduğunu belirterek, "Bunun için insanların karşılıklı güven, dayanışma ve kaynaşma içerisinde olmaları ve belli bir hukuki düzene sahip olmaları gerekmektedir. Hayat korku ve endişeden arındırılıp güvene kavuştukça güzeldir" dedi.

Yeni, devletin birinci görevinin kamu düzenini korumak olduğunu ifade ettiği konuşmasında, "Devlet, toplumsal düzeni korumak ve onu yeni şartlara uydurarak sürdürmek için vardır" ifadelerini kullandı.