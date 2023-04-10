Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla teşkilat üyeleri Ata'nın huzuruna çıktı.ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyet, Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek buradaki Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 10 Nisan dolayısıyla yayımladığı yazılı mesajında, Emniyet Teşkilatı'nın vatan ve bayrak aşkıyla, aziz milletine duyduğu sadakatle, Cumhuriyetimizin 100. yılında da “güven ve huzurun” teminatı olmaya devam etmekte ve yeni hedeflere kararlılıkla yürüdüğünün altını çizdi.

Türk Polis Teşkilatı olarak terör, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele, genel asayişin ve trafik düzeninin sağlanması ve suçu önleyici tedbirlerin alınması noktasında çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürürken, doğal afetler sonrasında da arama - kurtarma faaliyetleri, hayatın normale dönmesi ve asayiş ortamının sağlanmasında da sahada büyük bir gayret ortaya koyduklarını vurgulayan Aktaş, "Cumhuriyetimizin 100. yılında, şan ve şerefle dolu iki asra yaklaşan mazisinin gururunu taşıyan Teşkilatımızın 178. yılı kutlu olsun" dedi."