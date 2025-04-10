Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve teşkilat heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı’nı 180. Yıl Dönümünde teşkilat heyetini kabul etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Emniyet Genel Müdürü Vali Mahmut Demirtaş'ın da hazır bulunduğu kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emniyet teşkilatının 180 yıllık hizmetlerinden övgüyle bahsederek, “Polis teşkilatımızın gayretlerini görmezden gelmek mümkün değil” dedi.

Polis Haftası’nın ülkeye hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit güvenlik güçlerini rahmetle anarken, gazilere şükranlarını sundu.

Teşkilatın suç ve suçlularla cansiparane mücadele ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletimizin huzuru için gece gündüz fedakârca çalışıyorsunuz. Çetelere, teröristlere, zehir tacirlerine göz açtırmıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, polisin zorlu şartlar altında çalıştığını bildiğini belirterek, devletin tüm imkânlarının teşkilatın güçlendirilmesi için seferber edildiğini belirterrek, özellikle son dönemde polise yönelik saldırılara da vurgu yaptı. Gezi olayları benzeri provokasyonların sahiplerinin ellerinde patladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Polisimiz görevini layıkıyla yerine getirmiştir” dedi.

Külliye’ye gelişinde polis sirenleri ve çiçeklerle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatın 180. yılını bir kez daha kutlayarak, tüm polislere başarılar diledi.

Bu arada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, ziyaret sonrasında 333 bini aşkın mensubuyla Türk Polis Teşkilatı'nın gece gündüz, yaz kış demeden, Aziz Milletin hizmetinde ve emrinde olduğunu belirttiği paylaşımında, "Bizim polisimiz vatanımızın huzur ve güvenliği için canını hiçe sayan, şehit düşen, gazi olan; milletimizin derdini derdi bilen, yükünü omuzlayan bir anlayışın temsilcisidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın sarsılmaz desteğiyle, polisimiz aziz milletimizin emanetine sahip çıkmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1909989054944325674