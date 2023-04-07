Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve personelinin Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’i makamında ziyaret etmesiyle başladı.

Manisa’ya yeni atanan İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve ekibi, Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’i ziyaret etti.

Ziyarette İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Manisa Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi vererek devletin vermiş olduğu yetkiler istikametinde ildeki huzur, asayiş ve güvenliği sağlamak için canla başla çalıştıklarını belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Karadeniz, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak için 7/24 görev yapan tüm polislerimize teşekkür ederek Türk Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftasını kutladı.