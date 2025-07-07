Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Alikahya Yerleşkesi’nde görev yapan kamu personelinin servis hizmetlerinin yeniden başlatılması için İl Sağlık Müdürlüğü’ne resmi başvuru yaptı. Çeker, ulaşım sıkıntılarının çözülmesi gerektiğini vurguladı.KOCAELİ (İGFA) - Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Alikahya Yerleşkesi’nde görev yapan kamu personelinin servis hizmetlerinin yeniden başlatılması talebiyle basın açıklaması yaptı.

Başkan Çeker, Cumhurbaşkanlığı’nın tasarruf genelgesiyle kaldırılan servis hizmetlerinin, personelin ulaşım mağduriyetini gidermek için acilen geri getirilmesi gerektiğini belirtti.

Kocaeli Valilik Yerleşkesi’nin 2015’te tamamlanmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü, yeni hizmet binasına taşındı. Ancak artan iş yükü ve personel sayısındaki artış nedeniyle 2017’de Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Alikahya Yerleşkesi’ne taşındı. Yakın zamanda Halk Sağlığı Başkanlığı’na bağlı birimlerin de bu yerleşkeye taşınacağı öğrenildi.

ULAŞIM SORUNUNA ÇÖZÜM TALEBİ

2017’de Alikahya Yerleşkesi’nde çalışan personele servis hizmeti sağlandığını, ancak tasarruf tedbirleri kapsamında bu hizmetin kaldırıldığını hatırlatan Çeker, Alikahya Yerleşkesi’ne toplu taşıma araçlarının sınırlı saatlerde hizmet verdiğini, yeni birimlerin taşınmasıyla personel sayısının artacağını ve ulaşım sorunlarının büyüyeceğini kaydetti.

“İdare, bölgenin trafik ve ulaşım sıkıntılarını dikkate alarak ivedilikle önlem almalıdır” diyen Çeker, personelin işe gidiş-gelişlerde zorluk yaşadığını vurguladı.

Türk Sağlık Sen, 7 Temmuz 2025 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü’ne resmi başvuru yaparak servis hizmetinin yeniden başlatılmasını talep etti. Çeker, “Cumhurbaşkanlığı’nın genelgesiyle kamu kurumlarına personel servis hizmeti sağlama izni verilmiştir. Alikahya Yerleşkesi’nde görev yapan ve yapacak olan personelin mağduriyetinin çözülmesi için idare gereken çalışmaları başlatmalıdır” dedi.