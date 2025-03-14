Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, maaşların yetersiz, yan ödemelerin düşük olduğunu söyledi.KOCAELİ (İGFA) - Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Şube Başkan Yardımcıları Gebze ve Derince İlçe Temsilcileri, Kocaeli Şehir Hastanesi İşyeri Temsilcisi, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi İşyeri Temsilcisi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi İşyeri Temsilcisi, Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi İşyeri Temsilcisisin katılımı ile Şubede basın açıklaması yaptı.

Türk Sağlık-Sen Genel Merkezi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı öncesinde sağlık camiasının sosyo-ekonomik durumlarını tespit etmek amacıyla internet üzerinden bir anket çalışması gerçekleştirildiğini belirten Başkan Çeker, istatistiki verileri paylaştı.

YÜZDE 48.6’SININ EKONOMİK DURUMU KÖTÜ

"Maaşlar Yetersiz, Yan Ödemeler Çok Düşük" diyen Ömer Çeker, "5760 sağlık çalışanının katıldığı ankete göre çalışanların yüzde 80.9’u maaşının yeterli olduğunu düşünmüyor. yüzde 69’u maaş dışı ödemeleri (taban, teşvik, nöbet v.b) çok düşük buluyor. yüzde 93’ü ise Giyim ve aile yardımı gibi sosyal ödemelerin çok düşük kaldığını belirtiyor Sadece yüzde 1’i Ekonomik Durumum İyi Diyor. Ankette sağlık çalışanlarının kendi ekonomik durumlarının da değerlendirmeleri istendi. Sonuçlara göre sağlık çalışanlarının sadece yüzde 1.4’ü ekonomik durumlarını iyi olarak nitelendiriyor. yüzde 48.6’sını ekonomik durumu kötü, yüzde 50’sinin ise orta düzeyde olarak görüyor. Sağlık çalışanlarının yüzde 31.4’ü kredi kartının sadece asgari tutarını ödeyebiliyor, cebimde kalan miktar kadar ödeme yapabildiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 9,6. Çalışanların yüzde 16.3’ü ise kredi kartı borcunu ödeyemediklerini ifade ediyor" diye konuştu.

Endişe ve beklentilerin de tespit edildiği ankette yüzde 81’inin emeklilikte ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü karşılamayacağını düşündüğünü kaydetti.

Ankette emeklilikte alacakları ücretler hakkındaki düşünceleride sorulan sağlık çalışanlarının “Ancak yarısını karşılarım” diyenlerin oranı sadece yüzde 16 olduğu, amir baskısı çalışma hayatındaki en büyük endişe olarak öne çıktığını, sadece yüzde 4’ünün amirlerini adaletli bulduğu kaydedildi.

ÇALIŞANLAR ŞİDDET MAĞDURU

Sağlık Çalışanları Şiddet Mağduru Ankette göre sağlık çalışanlarının yüzde 29.2’si görev sırasında fiziksel şiddete, yüzde 83,2’si ise sözel şiddete maruz kaldığını belirtirken, yüzde 13,3’ü ise sayısını hatırlamadığı kadar sözel şiddete maruz kaldığını ifade etti.

Tek kalem maaş, ücretlerin yükseltilmesi gibi taleplerimizin hayata geçirilmesi ekonomik sıkıntıların çözülmesi ve tüm ödemelerin emekliliğe yansıtılması ile emeklilikte sorunlara çare bulunması elzem olduğuna dikkati çeken Ömer Çeker, "Sağlık kurum ve kuruluşlarının sıfır toleranslı alan ilan edilmesi şiddeti en aza indirmek adına gereklidir. Sözleşmeli yöneticilik gibi bir ucube sistemin sağlık çalışanlarının getirdiği hal ortadadır. Bunun için objektif bir sınavla liyakat sahibi insanlar yönetici olarak atanmalıdır. Yönetmelik değişiklikleri gibi düzenlemeler çalışma hayatını ve çalışma hayatının aile yaşamına etkileri gibi konularda iyileştirmeler yapması temel alınmalı, çalışanları mağdur eden düzenlemeler yeniden değerlendirilmelidir" dedi.

Çeker, Türkiye’de görev yapan 205 Bin 675 hekimin 126 Bin 648’i Sağlık Bakanlığı’nda görevli olduğuna dikkati çekerek, atama bekleyen gençlerin çağrısına kulak verilmesi gerektiğinin altını çizdi. "Personel eksikliği giderilmeli yeni atamalarla sağlık ordumuz güçlendirilmelidir" diyen Çeker, "Türk Sağlık-Sen olarak yapılması gerekenlerin ne olduğunu net bir şekilde söylemekteyiz. Bunun için de mücadele vermekteyiz. Dün olduğu gibi bugünde hak aramanın, çalışanın yanında olmanın tek ve güvenilir adresiyiz" diye konuştu.