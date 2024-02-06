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Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, "Enflasyon 6 aylık maaş zammının yaklaşık yarısını götürdü." dedi.

KOCAELİ (İGFA) - Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, yapmış olduğu açıklamada, "TÜİK 2024 yılının ilk ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Ocak ayında da enflasyondaki yükseliş devam etti. Bir aylık enflasyon %6,70 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon %64,86’ya ulaştı. Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmeleri sonucuna göre ocak ayında kamu görevlileri ve emeklilere 2024 yılının ilk 6 ayı için zam yapılmıştı.

% 15’LİK MAAŞ ZAMMININ %7’LİK KISMI ERİDİ

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamına göre daha ilk aydan, yapılan bu artışın yaklaşık %7’lik kısmı resmi olarak erimiş oldu. Böylece yapılan maaş artışından geriye %8’lik bir kısım kaldı. Kamu çalışanları bir sonraki zam dönemi olan temmuz ayına kadar elinde kalan %8’lik artışla geçinmek zorunda kalacak ama her ay gerçekleşen enflasyon karşısında maaşları erimeye devam edecek. Bu hızla gitmesi durumunda önümüzdeki ay, 2024’ün ilk yarısı verilen zammın tamamı enflasyon karşısında eriyecek ve memur ve emeklilerin alım gücü düşmeye başlayacak.

ALIM GÜCÜNÜN SÜREKLİ DÜŞMESİ

TCMB’nin 2024 yılına ilişkin enflasyon tahmini %36 ancak memur ve emeklilere yapılması öngörülen toplam artış, +10; kümülatif %26,5. Bu da maaşların yıl içinde resmi rakamlara göre bile eriyeceğini gösteriyor. Artık memur maaşlarına yapılan artışların enflasyon hedefinin bile gerisinde kaldığı bir dönem yaşamaktayız. Buna göre toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda kararlaştırılan maaş artışları memur ve emeklilere enflasyon kadar artışın bile çok görüldüğünü ortaya koymaktadır.

ALIM GÜCÜNÜN SÜREKLİ DÜŞMESİ

Bu da kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının erimesi, alım gücünün sürekli düşmesi anlamına gelmektedir. Böyle bir ücret politikası daha fazla sürdürülemez. Türk Sağlık Sen olarak daima kamu çalışanlarına ve emeklilerine piyasa gerçekleriyle örtüşen maaş zammı yapılması gerektiğini ifade ediyoruz. Kamu görevlilerimizin alım gücünün yükseltilmesine yönelik olarak 2024 yılı için kamu alacaklarına uygulanan yeniden değerleme oranı olan %58’den az olmamak üzere bir artış yapılması ve buna ek olarak refah payı verilmesinin zorunlu olduğunu vurguluyoruz.

DAYANACAK GÜC KALMADI

Memur emeklilerinin yaşadığı ekonomik sorunların giderilmesi için ise ocak ayı itibarı ile 12 bin 54 TL’ye yükselen ancak emeklilere verilmeyen ilave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılmasının zorunlu olduğunu ısrarla belirtiyoruz. Yaşanan gelişmeler, açıklanan resmi rakamlar memur ve emekli maaşlarının sürekli eridiğini teyit eder durumdadır ve bu erimenin mutlak surette durdurulması gerekmektedir. TÜİK’in rakamları bile ne kamu çalışanlarının ne de emeklilerimizin çarşı, pazarda karşılaştığı bu zamlara dayanacak gücünün kalmadığını söylemektedir. Yetkilileri bu gerçeğe göre hareket etmeye kamu çalışanlarına refah payını da içeren bir artış yapmaya çağırıyoruz" Diyerek sözlerini sonlandırdı.