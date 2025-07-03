Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, TÜİK’in Haziran ayı enflasyon verilerine dayanarak memur maaşlarının yüzde 10,67 eridiğini, Temmuz’da yapılacak yüzde 15,56’lık zammın yetersiz olduğunu ve ek zam gerektiğini belirtti.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker yazılı bir açıklama yaptı.

Başkan Çeker, Haziran’da aylık enflasyonun yüzde 1,37, 2025’in ilk altı ayındaki kümülatif enflasyonun ise yüzde 16,67 olduğunu belirterek, memur ve emekli maaşlarının yüzde 6’lık Ocak zammına rağmen yüzde 10,67 eridiğini vurguladı.

TEMMUZ ZAMMI YETERSİZ

Mevzuata göre, Temmuz’da memur ve emekli maaşlarına yüzde 10,06 enflasyon farkı ve yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı ile toplam yüzde 15,56 artış öngörülüyor. Bu, en düşük memur maaşında (41.600 TL) yaklaşık 6.660 TL, ortalama memur maaşında (49.800 TL) ise 7.970 TL artış anlamına geliyor. Ancak Çeker, bu zammın yüzde 10,06’sının geçmiş enflasyonu telafi ettiğini, yüzde 5’lik artışın ise yüksek enflasyon karşısında yetersiz kaldığını ifade etti.

Gıda, kira, ulaşım ve enerji fiyatlarındaki sürekli yükselişin maaş artışlarını etkisiz hale getirdiğini belirten Başkan Çeker, memur ve emeklilerin geçim sıkıntısı çektiğini vurguladı.

EK ZAM VE TOPLU SÖZLEŞME TALEBİ

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, memur ve emeklilerin reel gelir kaybını önlemek için ek zam gerektiğini, mevcut sistemin alım gücünü koruyamadığını söyledi.

8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri’ne dikkat çeken Başkan Çeker, Türkiye Kamu-Sen olarak refah payı ve yapısal düzenlemeler için mücadele edeceklerini, siyasi iradenin de adil bir süreç yürütmesini beklediklerini ifade ederek, kalıcı çözüm için enflasyon farkının aylık yansıtılması, refah payının mevzuata eklenmesi ve piyasa gerçeklerine uygun maaş artışı talep etti. Çeker, toplu sözleşme ve ek zam, kamu çalışanlarının geleceği için hayati” diyerek hükümetten ekonomik sıkıntıları hafifletecek adımlar atmasını istedi.