Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanması ile birlikte kamu çalışanlarına ve sağlık çalışanlarına yapılacak ikinci yarıyıl maaş zam oranları hakkında sağlık çalışanları bilgilendiren Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, "Emekliliğe yansımayan zam kabul edilemez" dedi.KOCAELİ (İGFA) - Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanması ile birlikte Kamu çalışanlarına ve sağlık çalışanlarına yapılacak ikinci yarıyıl maaş zam oranları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na verilen yasa tasarısının içeriği hakkında Körfez Devlet Hastanesinde görev yapan çalışanlarını bilgilendirdi.



Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker hastane çıkışında yasa tasarısının içeriği hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Çeker yaptığı açıklamada, TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun tasarısı olduğu gibi kabul edildiğinde, taslağa göre 2023’ün ilk 6 ayında ortaya çıkan yüzde 11,77 oranındaki enflasyon farkı ve 2021 yılı toplu sözleşmesinde yer alan yüzde 6’lık artışın (kümülatif yüzde 17,55) üzerine 8 bin 77 TL’lik seyyanen zamla birlikte en düşük dereceli memur maaşı 22 bin TL seviyesine yükseltileceğini belirtti.

"YANLIŞTAN DÖNÜLMELİDİR"

Verilen 8 bin 77 TL’lik seyyanen artışın taban aylığa yapılmak yerine ilave ek ödeme adı altında olması ve emekli maaşlarına yansıtılmaması, çalışırken alınan maaşla emekli maaşları arasındaki uçurumu daha da büyüteceğine dikkati çeken Çeker, "Emeklilerimizi yaşadıkları dar boğaza mahkûm edecek bir uygulama olmuştur. Ek ödeme adı altında verilecek seyyanen artışın yürürlüğe konulması tarihi 15 Temmuz 2023 tarihi olması dolayısıyla çalışanlara 15 günlük farklardan da mahrum bırakılmış olacaktır. Yaşanan ekonomik gelişmeler ve memurların alım gücündeki erime dikkate alındığında; ilave ek ödemenin emekliliğe yansımayacağı hesaba katıldığında yapılan bu artışı olumlu bulmamız ve kabul etmemiz mümkün değildir. Bunun yanında en düşük memur maaşının 22 bin TL seviyesine yükseltilmesi için belirlenen kriter, en düşük işçi maaşı olmuştur. Halbuki işçi maaşlarına yapılan artış Ocak 2023’ten itibaren geçerlidir ve bütün ödemeleri emekliliklerine de yansımaktadır. Halbuki Temmuz itibarı ile 22 bin TL olacak olan en düşük dereceli memur maaşının 11 bin 128 TL’lik kısmı emekli aylığı ve ikramiye hesabında dikkate alınmayacaktır. Doğurduğu adaletsizlikler çerçevesinde Türkiye Kamu-Sen olarak böyle bir uygulamayı kabul etmemiz mümkün değildir. Yol yakınken bu yanlıştan dönülmelidir" diye konuştu.

Kanun teklifinin TBMM’de revize edilmesi gerektiğini belirten Çeker, "En düşük dereceli memur maaşı 22 bin TL’ye yükseltildikten sonra enflasyon farkı ve yüzde 6’lık ikinci yarı yıl artışı üzerine eklenmelidir. Teklifte yapılacak düzeltme ile 8 bin 77 TL’lik ilave ek ödemenin emekliliğe de yansıtılması sağlanmalıdır. Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık Sen Genel Merkezimizce bu aksaklığın düzeltilmesi için gerek teklifin TBMM’de görüşülmesi sürecinde gerekse 1 Ağustos’ta yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinde her türlü girişimde bulunacak, her platformda mücadelemiz sürdüreceğiz" diye konuştu.