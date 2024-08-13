YÖK’e bağlı faaliyet gösteren hastanelerde görev yapan kamu personelinin mağduriyetine son verilmesihakkında Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker Şube binasında açıklama yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker yaptığı açıklamada, Yüksek Öğretim Kurumu'na bağlı faaliyet gösteren üniversite çalışanlarının mahrum kaldıkları en temel haklardan olan tayin ve becayiş haklarının verilmesi gerektiğini uzun bir zamandır her platformda sendika olarak dile getirdiklerine dikkati çekerek, var olan sorunun çözümü ise bir an önce YÖK tarafından Atama ve Nakil Yönetmeliği çıkarılması gerektiğini vurguladı.

KISITLAMALAR KALDIRILMALIDIR

Bu konuda sendikamızın çalışmaları sonucunda YÖK tarafından Şubat ayında bir çalışma başlatılmış ve idari personelden becayiş talebi olanların dilekçeleri üniversiteler aracılığı ile toplandığını anımsatan Çeker, "Atılan bu ilk adımın önemli görmekle birlikte kamu açısından tayin dönemi olan yaz aylarında hala hayata geçmemiş olduğu da ortadadır.Bu çerçevede YÖK bir an önce bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmalı öncelikli talep olan becayişleri hayata geçirilmelidir. Becayiş dışında mazeret ve eğitim tayinleri ile ilgili gerekli adımları atmalı ve tüm “üniversitelerdeki idari çalışanların bu temel haklara kavuşması sağlamalıdır.Üniversite çalışanlarının aile, eğitim ve sosyal hayatlarına ket vuran, çalışanların hayatları ile ilgili bir gelecek planı yapmasına engel olan kısıtlamalar kaldırılmalıdır" diye konuştu.