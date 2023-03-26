Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker hastane çalışanlarını görevleri başında ziyaret ederken, zam artış oranının yetersizliğine dem vurdu.KOCAELİ (İGFA) - Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi, Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi, Kocaeli Üniversitesine Bağlı Faaliyet gösteren Araştırma Uygulama Hastanesi ve Körfez Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Çalışanlarının sorunlarını yerinde tespit eedn Şube Başkanı Çeker yapmış olduğu ziyaretler sonrası açıklamada bulundu.

Şube Başkanı Çeker yaptığı açıklamada, çalışanlar mutsuz olduklarını, 2023 yılının ilk yarı yılı için yapılan maaş zam artış oranının yetersiz olduğunu, artan enflasyon karşısında gıda fiyatlarının artışına yetişemedikleri konularda serzenişlerini dile getirdiğine dikkati çekerek, geçim sıkıntısı çektiklerini, acilen yeni bir ek zam yapılması gerektiğini ve kurumlarda usulsüz uygulamalara (mobing’e) maruz kaldıklarını ifade ettiklerini söyledi.

"EK ZAM YAPILMASI KAÇINILMAZDIR"

Sağlık çalışanlarının haklı taleplerinin kamu işvereni tarafından giderilmesini istemelerinin insani talep olduğuna vurgu yapan Başkan Çeker, "2023 yılının ilk yarıyılı için Kamu çalışanlarına yapılan maaş zam artış oranının yetersiz olduğunu üç ay içerisinde artan fiyat artışları ve yüksek enflasyon ile tescillenmiştir. 2022 yılının Temmuz ayından 2023 Ocak ayına kadar gecen altı aylık enflasyon farkı yüzde 17+ 2023 Maaş zammı yüzde 8 = Yüzde 25'dir. Kamu işvereninde Yüzde 5 ekstra zammı ile toplamda = Yüzde 30 zam yapılmıştır. 2023 Temmuz ayına kadar yapılmış olan maaş zammı üç aylık süre içerisinde erimiştir. Yüksek Enflasyon artışına bağlı artan fiyatlara çalışanlar yetişemediklerinden geçim sıkıntısı çekmektedirler. Bu nedenle sağlık çalışanlarına seyyanen ek zam yapılması kaçınılmaz olmuştur. Yapılacak ek zam yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında bunalan sağlık çalışanlarımıza bir nebze de olsa rahatlama sağlayacaktır. Kamu işvereni sağlık çalışanlarının ek zam talebine duyarsız kalmamalı" çağrısında bulundu.

"KAYIP YIL OLMASIN"

Yaşanan ekonomik gelişmeler doğrultusunda enflasyon farklarının aylık olarak hesaplanarak çalışanların maaş hesaplarına yatırılması gerektiğii ifade eden Başkan Çeker, bekâr bir çalışanın yaşama maliyetinin aylık 11 bin 556 lira 56 kuruşa yükseldiği günümüzde kamu işvereninin sağlık çalışanlarının taleplerine duyarlı düzenlemeyi yapması gerektiğini, aksi takdirde 2023 yılının sağlık çalışanları için kayıp yıl olacağını söyledi.

Bu arada çalışanların şikayetlerinin dikkate alınarak, usulsüz uygulamalar ile çalışanları çanından bezdiren idareciler hakkında yapılan şikayetlere yönelik gerekli idari soruşturmaların başlatılması gerektiği kaydedildi.