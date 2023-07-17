Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, sağlık çalışanlarının zamlı maaşlarını almadan akaryakıta ve Özel Tüketim Vergilerine (ÖTV) yüksek miktarda artış yapılması dolayısıyla verilen maaş zamlarının fazlası ile geri alınmasına tepki gösterdi. Çeker, "Bütçenin yükü sağlıkçıların omuzlarına yüklenmesin" dedi.KOCAELİ (İGFA) - Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanları ve emeklilerin henüz temmuz ayına ilişkin zamlı maaşlarını almadan, akaryakıta yüzde 25, doğalgazdan alınan ÖTV’ye ise yüzde 224 artış yapıldığını kaydetti.

"Bu zamlar, iğneden ipliğe her şeye zam geleceğinin, enflasyonun da yükseleceğinin habercisidir" diyen Çeker, "Uzun bir süreden beri enflasyona endeksli maaş artışları nedeniyle çalışanlarımızın alım gücünün düştüğünden, maaşların zorunlu harcama kalemleri karşısında sürekli eridiğinden hareketle, kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşlarının reel olarak yükseltilmesi talepleriyle Türkiye Kamu Sen ve Türk Sağlık SenGenel Başkanımız Önder Kahveci ve Genel Merkez yöneticilerimiz girişimlerde bulunuyorlar. Geniş toplum kesimlerinin alım gücü yükseltilmeden, bütçede ortaya çıkan olumsuzluklar, vergiler ve zamlar yoluyla çalışanlara, özellikle de Sağlık çalışanları ile Kamu çalışanlarının omuzlarına yükleyerek gidermeye çalışmak, doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Çalışanların aldığı maaş daha cebine girmeden karşı karşıya kaldığı sağnak zamlar, aile bütçesini derinden sarsacak, alım gücünü iyiden iyiye düşürecektir. 1 Ağustos’ta kamu görevlileri ile sağlık çalışanlarının 2024-2025 yıllarına ilişkin maaş artışlarının belirleneceği Toplu Sözleşme görüşmeleri başlayacaktır. Toplu sözleşme süreci, sağlık çalışanları, memurlar ve emekliler aleyhine gelişen bu durumun telafisi için son fırsat olacaktır" diye konuştu.

Çeker, Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık Sen olarak memur ve emeklilerin 6 ay bekleyecek durumunun olmadığının bilinmesini istediklerini belirterek, "Bir taraftan yapılan maaş artışlarının diğer taraftan zam ve vergiler yoluyla fazlasıyla geri alınmasına son verilmelidir" denildi.