Türk Sağlık Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde çalışanlar ile bir araya gelerek sorunları dinledi. Başkan Çeker, “Dışı güzel ancak içinde çalışanlar ise mutsuz” diyerek ilgilileri uyardı.KOCAELİ (İGFA) - Hafta başında açılan Kocaeli Şehir Hastanesinde çalışanları ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulunan ve sorunları not alan Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, Şube Başkan Yardımcıları Serap Koçhisar ve Umut Birol ile birlikte sorunları dinlediler.

“Şehir Hastanesi mi, yoksa şehir efsanesi mi demekten kendimi alamıyorum” diyerek eksikliklerin biran evvel giderilmesini talep eden Başkan Çeker, "Bir gece ansızın sadece Whatsapp mesajı ile çalışanları Şehir Hastanesi'ne görevlendiren idare kanun ve yönetmeliklere aykırı usulsüz işlem yapmıştır. Amaç açmak için açılmış olsun mantığı ile Kocaeli Şehir Hastanesi açılamaz ve yönetilemez. Burada hem çalışanlar hemde vatandaşlar olsa olsa ancak mağdur olurlar. Özellikle görevlendirmeler usulsüz bir şekilde devlet adabına uygun olmayacak şekilde mesaj yolu yapılmıştır. Özellikle resen yapılan görevlendirmelerde Şehir Hastanesinde görev almak isteyen Personellerin talepleri dikkate alınmayarak, gitmek istemeyen personelin usulsüz bir şekilde Whatsapp mesajı ile görevlendirilmesi çalışanları mutsuz ettiği gibi, hizmet üretimine de ciddi sekte vurmaktadır" dedi.

Çalışanların usulsüz görevlendirmelere karşı yasal haklarını kullanarak hukuki süreci başlatma hakları olduğunu belirten Başkan Çeker, idari dava açılabileceğini, Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi olarak yasal haklarını kullanmak isteyen çalışanlara üyemiz olup olmadığına bakmadan her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.