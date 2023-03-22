20.Vernice Sanat Fuarı / EuroExpoArt, 17-19 Eylül 2023 tarihleri arasında İtalya'nın Forli şehrinde yapıldı. İtalya'da sanatçıların bağımsız olarak katılabildiği tek fuar olması bakımından çok önemli bir yere sahip olan fuarın bu yıl 20.Edisyonu gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - 20.Vernice Sanat Fuarı’nda Türk sanatçıların eserleri büyük ilgi gördü. 600’ün üzerinde sanatçının katıldığı 2023 Vernice Art Fair’de 270 sanatçı EuroExpoArt projesinde yer aldı.

Ferdan Yusufi ve Gergio Bertozzi'nin yönettiği, NeoArtGallery tarafından 7. Edisyonu yapılan EuroExpoArt, fuarın içinde uluslararası sanatçılar için ayrılmış bir bölüm olarak yer aldı.



NeoArt Gallery Kültür ve Sanat Derneği'nin Art Direktörü Ferdan Yusufi fuar sürecini şu sözlerle değerlendirdi:

"Amacımız, İtalya'nın kültür ve ekonomi bakımından en zengin bölgesi olan Emilia Romagna'nın Forli şehrinde "Piazza dell'Artte"(Sanat Meydanı) yaratarak, birçok sanatçıya yeni yollar açıp onları İtalyan sanatseverlerle tanıştırmaktır. Her yıl fuarın yapıldığı tarihlerde şehrin merkezinde olan San Domenico Müzesi'nde İtalya'nın en önemli sergileri açılmaktadır. İtalya ve birçok ülkeden binlerce sanatseverin bu müzeyi ziyarete gelmesi fuarı canlı tutmaktadır. Zaman içinde artan İtalyan olmayan sanatçıların buradaki fuara katılımlarını arttırmıştır."

Kalabalık bir izleyici kitlesi tarafından ziyaret edilen 2023 Vernice Sanat Fuarı/EuroExpoArt, bu yılda farklı uluslardan çok sayıda sanatçıyı ve eserlerini 3 gün boyunca İtalyan sanatseverlerle buluşturdu.