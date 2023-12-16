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3. Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi - DLSS, bin 400 ziyaretçiyi ve 70’in üzerinde stantlı katılımcıyı ağırladı. Sektörün ihracat üssü olmayı hedefleyen DLSS’e; ABD, Almanya, Hollanda, Rusya, Brezilya, Pakistan ve Yemen’in askeri ve savunma ataşeleri katıldı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin askeri lojistik alanına odaklanmış tek ihtisas etkinliği olan 3. Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi-DLSS, yerli ve milli savunma sanayisini Ankara’da buluşturdu. Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın destekleriyle 12-13 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlenen DLSS’i, bin 400 ziyaretçi ve 70’in üzerinde stantlı katılımcı takip etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nden önemli temsilciler DLSS’e katıldı. Sektörün ihracat üssü olmayı hedefleyen DLSS’e birçok ülkenin askeri ve savunma ataşeleri katıldı. ABD, Almanya, Hollanda, Rusya, Brezilya, Pakistan ve Yemen’den askeri ve savunma ataşeleri stand alanlarını gezerek yerli ve milli teknolojilerle tanıştı.

DLSS’te Askeri Lojistiğin Geleceği, Askeri Tüm Alanlarda Lojistik Uygulamaları, Dijitalleşen Lojistik Destek Yönetimi, Askeri Alanda ve Savunma Sanayiinde Nakliyat Yönetiminin Önemi ve Özel Mühendislik Çalışmaları konulu oturumlar düzenlendi. Oturumların yanı sıra askeri lojistik ve destek sistemleri alanındaki önemli gündem başlıklarına odaklanan dokuz önemli özel sunu gerçekleşti.

Yerli ve milli teknolojilerin sergilendiği DLSS’e katılan firmalar arasında; ASELSAN, HAVELSAN, Roketsan, FNSS, Turkish Cargo, DASAL Havacılık, MilSOFT, cargo-partner, KINAY ve ODS Lojistik gibi savunma sanayisinin güçlü temsilcileri bulunuyor.