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Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 27 Ekim’de başlayacak ve 3 gün sürecek Geleneksel Türk Spor Oyunları heyecanı kortejle başladı. 7’den 70’e herkesin yoğun ilgi gösterdiği kortej renkli görüntülere sahne oldu.DENİZLİ (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü kapsamında birbirinden özel etkinliklere imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesinin 27-28-29 Ekim’de düzenleyeceği Geleneksel Türk Spor Oyunları heyecanı kortejle başladı. Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde düzenlenen kortej Denizli Valiliği önünden başladı. Korteje, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Bahri Önal, daire başkanları, Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcuları, çok sayıda vatandaş ve 3 gün sürecek müsabakalarda yer alacak atlı sporcular yer aldı. Süslenen atlar özellikle çocukların yoğun ilgisini çekerken, 7’den 70’e herkes atlı sporcuları beğeniyle izledi. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nı takiben 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar süren kortej renkli görüntülere sahne olurken, vatandaşlar eşine az rastlanan etkinliği cep telefonları ile kaydetti.

25 ilden 500 atlı sporcu katılacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi’nde düzenlenecek Geleneksel Türk Spor Oyunları, 27 Ekim Cuma 10.00-17.00, 28 Ekim Cumartesi 12.00-19.00 ve 29 Ekim Pazar 12.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Uşak, Erzurum, Balıkesir, Ankara, Sivas, Van başta olmak üzere 25 ayrı ilden 500 atlı sporcunun katılacağı Geleneksel Türk Spor Oyunları’nda atlı cirit müsabakalarının yanı sıra atlı okçuluk, kökbörü, okçuluk, çevgan, atlı güreş, atlı akrobasi gösterileri yapılacak. Denizlililerin Cumhuriyetin 100. yıl coşkusunu doyasıya yaşayacağı, tarihi ve kültürel öğelerin canlandırılacağı Geleneksel Türk Spor Oyunları’na katılım ücretsiz olacak.