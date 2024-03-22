Türkiye’de dijital dönüşümün lideri Türk Telekom, yenilikçi teknolojilere yönelik öncü çalışmalarını sürdürüyor. Türk Telekom’un ZTE iş birliğiyle gerçekleştirdiği, Avrupa’da bir ilk olan 3’ü 1 arada 50G PON Combo denemesinde ulaşılan başarı ve rekor hız Berlin’de düzenlenen FTTH Konferansı’nda açıklandı.İSTANBUL (İGFA) - Türk Telekom Destek Hizmetleri ve Satınalma Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Beytur, “Türkiye’de dijital dönüşüme liderlik eden kurum olarak öncü çalışmalara imza atmayı sürdürüyoruz. Rekor hızlara ulaştığımız 3’ü 1 arada 50G PON Combo (aynı anda 2,5G/10G/50G PON) denemesi de bunun en son örneği” diye konuştu.

Türkiye’nin dijital dönüşümünde lokomotif rol üstlenen Türk Telekom, herkes için yüksek hızda erişim mottosuyla faaliyetlerini sürdürüyor. Yenilikçi çözümler kapsamında öncü çalışmalar yapan Türk Telekom, Avrupa’da bir ilke imza attı. Türk Telekom ile ZTE iş birliğiyle Ankara Türk Telekom İnovasyon ve Test Merkezi’nde gerçekleştirilen 3'ü 1 arada 50G PON Combo (aynı anda 2,5G/10G/50G PON) denemesi başarıyla tamamlandı. Tek bir fiber üzerinden kayda değer 50Gbps+ indirme hızlarına ulaşan deneme, Berlin’de gerçekleştirilen FTTH Konferansı’nda duyuruldu. Söz konusu teknoloji, saniyede 50 gigabit'e varan bağlantı hızıyla kullanıcılara farklı bir ağ deneyimi sunacak. 8K etkileşimli video uygulamaları, 3D bulut tasarımı, yapay zeka uygulamaları gibi süreçlerde kullanıcılara yenilikçi çözüm sağlayacak.

Türk Telekom Destek Hizmetleri ve Satınalma Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Beytur, “Türk Telekom olarak ülkemizin dijital dönüşümüne liderlik ediyor, inovatif projeler geliştirmeyi sürdürüyoruz. ZTE iş birliği ile rekor hızlara ulaştığımız 3’ü 1 arada 50G PON Combo denemesi de bunun en son örneği. Yenilikçi çözümlerde öncü adımlar atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.