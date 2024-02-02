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Anadolu Aşçılar Federasyonu (ANFED) ve Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. (ANFAŞ) tarafından düzenlenen, “ 30. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı” 6 Şubat Salı günü yapılacak açılışla yurtdışından, Kuzey Kıbrıs’tan ve Türkiye’den Turizm sektör temsilcilerini ağırlayacak.Ata SEVGİ / AjansCANKA

ANTALYA (İGFA) - ANFED Başkanı Tamer Özkan ve ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Ali Bıdı koordinatörlüğünde gerçekleşecek sektörün en büyük fuarında; 300’den fazla katılımcı, Türkiye ve yurtdışından 70 ülkeden 50 binden fazla profesyonel ziyaretçi bir araya gelecek. 6 Şubat Salı günü Saat 10.00’da yapılacak açılış töreniyle başlayacak olan fuar, 9 Şubat Cuma gününe kadar ziyaret edilebilinecek.

MUTFAK ŞEFLERİ SUNUMLARIYLA YARIŞACAKLAR Fuar katılımcılarından ANFED Kurucu Üyesi Marmaris Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği (MAGAMSAD) Başkanı Murat Şakı verdiği bilgide; fuarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Şefleri Türkiye’nin çeşitli yörelerinden şeflerin kendilerine özgü yemekleri sunacaklarına dikkat çekerek, “ ANFED olarak titizlikle hazırlandığımız uluslararası fuarımızda, yapılacak 22 workshop etkinliğimizde Akdeniz Bölgesi’nin değerli şefleri ile birlikte ülkemizin diğer bölgelerinden ve KKTC’den 44 mutfak şefi, kendilerine özgü yemeklerden oluşan sunum yapacaklar. Fuarımızda değişik üniversitelerden öğrenciler de misafirimiz olacak. Fuarın 3. günü de katılımcı firmalar onuruna konser verilecek. Dört gün sürecek fuarımızda sektör el paneller gerçekleştirilecek ve alanında uzman isimler bilgilendirme sunumları yapacak.“ dedi.